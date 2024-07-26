Red Bull, eski motor kapağına dönse de "eskisinden farklı" olacak

Red Bull'un bu yıl RB20'de yaşadığı sorunların başında soğutma sistemi geliyor ve Milton Keynes merkezli ekip için araç gelişimini yavaşlatıyor.

Spa-Francorchamps'ta Max Verstappen 10 grid ceza alacak çünkü bu yılki beşinci güç ünitesine geçecek ve her sürücü için izin verilen yıllık dört motor sınırını aşacak.

RB20'nin gelişimi, Honda BRPT H002'yi koruma ihtiyacı nedeniyle yavaşlamış durumda. Dolayısıyla araçta takımın henüz ortaya çıkaramadığı bir potansiyel var ve Milton Keynes merkezli ekibin, McLaren tarafından zekice kapılan teknik liderliği geri almak için çok çalıştığı açık.

Belçika'da motor kapağında "bazuka" adı verilen aerodinamik versiyona geri dönen Red Bull'un 'eski' araca döndüğünü söylemek yanlış olur çünkü yeni ve daha dar bir burun, kanatlar ve taban var.

"Bazuka" versiyon motor kapağı, aerodinamik açıdan daha verimli ve Spa-Francorchamps'ın hızlı yapısı, soğutma sorunlarını sıfıra indirecek. Bu sayede takım performansa odaklanabilecek.

Giorgio Piola tarafından çekilen fotoğraflarda, yeni tabanın yapısı açıkça görülüyor. Takım, antrenman seanslarında yeni tabanın ne kadar iyi çalıştığını anlamaya odaklanacak.

Düşük ve yüksek hızlar arasında en iyi dengeyi bulmaya çalışan Red Bull, aerodinamik yere basma gücünün nasıl işlediğini dikkatle değerlendirmek için tabana yakından bakıldığında görülecek küçük Pitot tüpleri ve basınç sensörlerini ekledi.

Bu açıdan Belçika, Red Bull'un sezonun ikinci bölümü için liderliği geri almasına yönelik bir fırsat olabilir.