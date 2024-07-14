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Formula 1

Red Bull, eski Mercedes ve yeni Aston Martin şefi Andy Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?

Red Bull'a, Aston Martin'e yeni grup CEO'su olarak katılacak olan Andy Cowell'ı kadrosuna katmaya çalışıp çalışmadığı soruldu.

Neva Ünsaldı
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Andy Cowell, Managing Director, HPP, Mercedes AMG, in the Press Conference

Andy Cowell, Managing Director, HPP, Mercedes AMG, in the Press Conference

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Aston Martin, F1'in en parlak motor uzmanlarından birini alma konusundaki yarışı kazanarak Andy Cowell’ı kadrosuna kattı.

Red Bull’a, Andy Cowell'ı Powertrains projesine eklemeye çalışıp çalışmadıkları konusu soruldu. Cowell’ın, Aston Martin'e yeni grup CEO'su olarak katılmak için anlaştığı geçen hafta duyurulmuştu.

Cowell özellikle, Mercedes'in F1’in en baskın üreticisi olmasına yardımcı olan motoru denetlemişti. F1, 2026'da başlayacak yeni bir motor çağına doğru ilerliyor ve Red Bull, Powertrains şirketi aracılığıyla kendi motorlarını Ford ile ortaklık yaparak üretecek. Ancak Red Bull Powertrains, bu misyonu yönetmek için Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?

Red Bull takım patronu Christian Horner, “Andy harika bir adam.”

“O çok güçlü bir mühendis.”

 “[Mercedes High Performance Powertrains]’da harika bir iş çıkardı, o projenin arkasındaki ana omurgaydı.”

“Mercedes'ten ayrılmaya ve Formula 1 dışında biraz zaman geçirmeye karar verdi ve elbette o dönemde her motor üreticisi onunla konuştu diye düşünüyorum.” 

“Zaman ayırmak istediğine karar verdikten sonra, alternatif planlar yaptık.” 

“Bu planlardan çok memnunuz, ancak o Aston Martin'de motorla ilgili olmayan bir rol üstlendi.” 

Cowell'ın Aston Martin'deki yeni işi, onu milyarder Lawrence Stroll’ün sahibi olduğu F1 takımının başına getiriyor. 

Aston Martin, 2026'da yeni motor düzenleme dönemine yeni Silverstone tesisi ve Honda ile motor ortağı olarak girecek. Fernando Alonso ve Lance Stroll'ün 2025 için yeniden onaylanmasıyla birlikte, Aston Martin geçen yıl gösterdiği forma geri dönmeyi umacak.

2023'ün ilk yarışı olan Bahreyn'de Alonso'nun podyuma çıkması daha büyük şeylerin habercisi olmuştu, ancak bu yıl Red Bull'a karşı mücadelede Mercedes, McLaren ve Ferrari'nin gerisinde kaldılar.

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