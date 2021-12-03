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Red Bull, "erkenden imzalanan" yeni kontratın Perez'in güvenini artırdığına inanıyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, Sergio Perez'in güvenini artırabilmek adına yeni kontratı yaz arasında imzaladıklarını söyledi.

Red Bull, "erkenden imzalanan" yeni kontratın Perez'in güvenini artırdığına inanıyor

Red Bull, 2016'dan beri Max Verstappen'le yarışıyor ancak bu süre zarfında ikinci koltuğa çok sayıda isim geçti.

Daniel Ricciardo'nun ayrılığından sonra Pierre Gasly gelirken, sonrasında Alex Albon geldi. Ancak ikisi de koltuğunu koruyamadı. Son olarak  bu yıl koltuğa Sergio Perez geçti ve o da istikrarlı bir performans yakalamakta zorlandı.

Fakat Meksikalı pilot, özellikle de yılın ikinci yarısında Red Bull'un kendisini takıma getirme kararını haklı çıkaracak performanslar sergiledi.

Meksikalı sürücü, Ağustos ayında 2022 için Red Bull'la kontrat yeniledi ve bu yenileme, Red Bull'un kasıtlı olarak yaptığı bir şeydi.

Red Bull bunu yaparak Meksikalı sürücüye olan inancını göstermiş oldu. Kendine güvenini yakalayan Perez de, gösterdiği iyi performansla karşılık verdi.

Auto Motor und Sport'a konuşan Horner, “Yaz arasında birlikte oturduk ve ona güven verirsek, karşılığında daha iyi bir Checo alacağımızı fark ettik."

"Sezonun ikinci yarısı bizi haklı çıkardı. Sergio çok daha iyi durumda.” dedi.

Sıralama turlarında Verstappen ve Perez arasındaki performans farkı hakkında konuşan Horner, RB16B'nin farklı doğasının Verstappen'i takım arkadaşına kıyasla daha az etkilediğine inanıyor.

Horner, "Max tüm zamanını yavaş ve orta hızlı virajlarda kazanıyor. Bazen tek bir noktada 0.2 saniye kadar kazanıyor."

"Aracımızın arka kısmı fren yaparken her zaman agresif davranıyor. Max bunu umursamıyor fakat diğer herkesi etkiliyor."

“Güvenlerini kaybediyorlar ve emin olamıyorlar. Belki Max, araçtaki bu agresifliğin farkına bile varmıyor ve üstesinden kolayca geliyor." dedi.

Perez, sezonun son iki yarışında, tıpkı Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas gibi, şampiyonluk yolunda çok önemli bir rol oynayacak.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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