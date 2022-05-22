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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / İspanya GP Analiz

Red Bull, düzlüklerde artık sadece 3 km/saat kadar daha hızlı

Sıralama turlarındaki verilere bakıldığında, Red Bull ile Ferrari arasındaki azami sürat farkının 3km/saate indiği görüldü. Bu, Ferrari'nin sürüklenmeyi azaltmak için getirdiği güncellemelerin çalıştığını gösteriyor.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Can Çarpıcı
Red Bull, düzlüklerde artık sadece 3 km/saat kadar daha hızlı
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Dün gerçekleştirilen sıralama turlarında Max Verstappen ile Charles Leclerc arasındaki fark gerçekçi değildi. Son şampiyon, Q3'teki son turunu bir DRS sorunu nedeniyle bırakmak zorunda kalmıştı. 

Adrian Newey önderliğindeki mühendisler, hâlâ Verstappen'in RB18'in tüm potansiyelini kullanabileceği bir dayanıklılık seviyesine ulaşamadılar. RB18, bazı alanlarda ekstrem konseptler kullanılmış bir araç. Dolayısıyla bu büyük bir sürpriz değil.

Verstappen'in aracındaki DRS sistemi, start/finiş düzlüğünde çalışmadı ve sonraki düzlükte yeniden çalıştı. DRS sisteminde yaşanan sorunlar, 2021'in sonunda da Red Bull'un başını ağrıtıyordu ve yeni kanatlara geçilmesine rağmen bu sistemde hâlâ sorun yaşanıyor. 

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Red Bull RB18: DRS açık

Red Bull RB18: DRS açık

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ayrıca artık RB18'in büyük düzlük hızı avantajı kaybolmuş gibi duruyor. Sıralama turlarındaki telemetre verilerine baktığımızda, DRS açık olduğunda F1-75 ile RB18 arasındaki azami hız farkının 3km/saate indiğini görüyoruz. 

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Bu, Ferrari'nin sürüklenmeyi azaltmak için tasarladığı aerodinamik güncellemelerinin çalıştığını gösteriyor. 

Diğer yarışlarda azami sürat farkı daha yüksekti ve RB18'in düzlüklerdeki avantajı Verstappen'in geçiş yapmasını veya savunma yapmasını kolaylaştırıyordu. Barselona gibi geçiş yapması zor olan bir pistte bu fark 3km/saate indi. Yani Verstappen'in geçiş için en iyi şansı start olabilir. 

RB18: Lastik göbeğinin tasarımı değişmedi ancak materyaller çıkarıldı ve hafifletildi

RB18: Lastik göbeğinin tasarımı değişmedi ancak materyaller çıkarıldı ve hafifletildi

Fotoğraf: Uncredited

Red Bull, Ferrari'nin kısmen büyük bir paket getirdiği İspanya'ya büyük güncellemeler getirmedi ancak hafifleme çalışmaları devam etti. 

Aracın 2 kilogram kadar daha hafif olduğu düşünülüyor. Red Bull tasarımcıları, ön tekerlek göbeğinin yapısal parçalarını dikkatli CAD çalışmalarının ardından hafiflettiler.

RB18 Taban detayı: Yeni bir girinti (kırmızı ok) ve hafif yukarı eğimli bir çıkıntı (mavi ok)

RB18 Taban detayı: Yeni bir girinti (kırmızı ok) ve hafif yukarı eğimli bir çıkıntı (mavi ok)

Fotoğraf: Giorgio Piola

Adrian Newey, aracın tabanı üzerinde sürekli olarak çalışıyor ve İspanya'da da ufak değişimler oldu. Yukarıdaki görselde kırmızı okla gösterilen yerde, yeni bir girinti vardı. Mavi okla gösterilen bölgede ise yeni bir çıkıntı gördük.  

Bu yeni tabanı cuma günü sadece Max denedi. Cumartesi günü aynı taban Sergio Perez'e de verildi. Bu ufak değişiklikler, micro-aero güncellemeleriler ve hava akışını optimize ederek verimliliği artırmak için getiriliyorlar. Taban etkisinin önemli olduğu bu araçlarda, performans elde etmek için hava akışını optimize etmek ve tabanın verimliliğini artırmak çok önemli. 

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Barselona'ya gelinirken, Red Bull mühendislerinin en büyük çekincelerinden biri de sıcaklıktı. Hava 36  ve asfalt 45 dereceydi. Bundan dolayı ilk antrenman seansında maksimum soğutma ızgaraları açıldı. Ancak ilk antrenmanda Honda güç ünitesinde ısınma sorunlarıyla karşılaşılmadı. 

Soğutma sorunlarının görülmemesiyle birlikte, bu ızgaralardan çoğu kapatıldı ve araç Kapalı Park'a aerodinamik açıdan daha verimli bir şekilde girdi. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Charly López

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