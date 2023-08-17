Red Bull: "DRS tasarımımız derin bir sır içermiyor"

Şu ana kadar tam anlamıyla kusursuz bir sezon geçiren Red Bull'un en büyük avantajlarından biri, DRS açıkken sahip oldukları düzlük hızı.

Azerbaycan ve Belçika gibi pistlerde inanılmaz performans sergileyen takım, Monako ve Macaristan gibi pistlerdeyse özellikle sıralama turlarında nispeten zorlanmaktaydı.

Autosport'un bu konudaki analizi, Red Bull'un arka kanat ve kiriş kanat arasındaki sürtünme dengesini çok iyi ayarlayabildiği, bu sayede de yüksek hızlara kolayca çıkabildiği yönünde.

Diğer takımlar genel olarak ya çift kiriş kanat, ya da geniş bir kiriş kanat kullanmak zorunda, ancak Red Bull daha küçük bir kiriş kanat kullanabiliyor, hatta bazı pistlerde tek kiriş kanada dahi düşebiliyor.

Takım, yere basma gücünün önemli olduğu pistlerdeyse daha geniş bir kiriş kanat tercih ediyor, dolayısıyla bu pistlerde DRS avantajı kaybolabiliyor.

Rakip takımlar artık Red Bull'u takip ediyor, ancak kiriş kanattan sağlanan yere basma gücünden de feragat etmek istenmediği için işler biraz karmaşık.

Red Bull teknik direktörü Pierre Wache, DRS tasarımının derin bir sırrı olmadığını ve herkesin neden şaşırdığını anlayamadığını söylüyor.

Autosport'a konuşan Wache, "Çılgınca olan şey, insanların bu tasarımın ortaya çıkışından iki yıl sonra bir anda bu konu hakkında konuşmaları."

"Hile yapmadığımızı kanıtlamak için FIA tarafından yüzlerce teste tabi tutulduk, ancak insanlar halen yüksek yere basma gücü isteyen pistlerde DRS avantajını niye kaybettiğimizi anlamıyor."

"Demek ki halen tasarımımızı anlamlandıramadılar. Bu gerçekten şaşırtıcı." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, rear wing detail Photo by: Mark Sutton