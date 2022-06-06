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Red Bull, DRS sorunlarıyla ilgili asıl testin Bakü olduğunu düşünüyor

Red Bull Formula 1 baş mühendisi Paul Monaghan, takımın tekrarlayan DRS sorunlarını çözdüğünden emin olmakla beraber Bakü'nün nihai test olacağını düşünüyor.

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Altay Gök
Red Bull, DRS sorunlarıyla ilgili asıl testin Bakü olduğunu düşünüyor
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İspanya GP'si, Max Verstappen için sezonun en zor yarışlarından birisiydi. Sıralama turlarında oldukça rekabetçi görünen son şampiyon, bir DRS arızası nedeniyle son turunu bırakmak zorunda kalmış ve pole pozisyonunu Charles Leclerc'e kaptırmıştı.

Takım yarışa kadar hızlı bir çözüm bulduğunu düşünmüştü, ancak aynı sorun Pazar günü de tekrar etti. Bazen çalışan, bazen düzelen bir DRS ile yarışı tamamlayan Verstappen galibiyete ulaşan isim olsa da bu durumda Leclerc'in yarış dışı kalmasının ve liderlik koltuğundaki George Russell'ın direnememesinin büyük payı bulunuyor.

Monako GP'si öncesinde Red Bull mühendisleri sorunu "ilk ve son kez düzeltmek" için oldukça sıkı çalıştılar. Tüm bu çalışmaların ardından konuşan baş mühendis Monaghan'a göre takım "acı verici bir ders aldı" ve kalıcı bir çözüm bulmayı başardı. 

Monaghan, "Dürüst olmak gerekirse DRS sorunu kendiliğinden ortaya çıktı, ancak sanırım acı verici bir ders aldık."

"Bazı uzmanlarımızın yaptığı çalışmalardan, araştırmalardan ve kontrollerden sonra rahat bir nefes aldık. Çok kısa sürede olağanüstü bir iş çıkardılar. Her şey pistten piste değişiyor; bekleme süresi, açılma hızı, genel koşullar gibi."

"İspanya'dan öğrendiklerimize dayanarak kendime güveniyorum, çok daha mutluyum. Asıl sinir bozucu kısım bize gümüş tepside bir ders verilmiş olmasıydı. Çekebildiğimiz kadar acıyı çekecek ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

DRS'nin nispeten düşük bir hava akımıyla karşılaştığı Monako'da sorun çözülmüş gibi görünse de, Bakü'deki 2.2 kilometrelik düzlük ve 340 kilometrenin üstüne çıkabilen azami hız Red Bull için tamamen farklı bir zorluk teşkil etmekte. 

Monaghan, Bakü'de sorunların çözülüp çözülmediğini net şekilde görecekleri bir teste hazırlandıklarını söylüyor.

"Bakü biraz farklı sorunlar sunuyor. Monako'da DRS'yi açtığınızda saatte 160 kilometre hızda ilerliyorsunuz, Bakü'de ise 300! Yani olay kanattaki ağırlıkla ilgili değil, devasa aero yüküyle ilgili."

"Dolayısıyla geçtiğimiz hafta yaptıklarımıza tamamen güvenmek aptalca olur. Neyi yanlış yaptığımızı biliyoruz. Bunu düzeltmek bizim görevimizdi, şu ana kadar her şey oldukça iyi."

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