Red Bull, DRS kullanırken tur başına 0.3 saniye kazanıyor!

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Max Verstappen, Red Bull'un ilk iki yarıştaki baskın galibiyetlerinden farklı olarak Avustralya Grand Prix'sinde Mercedes pilotları tarafından biraz rekabete maruz bırakıldı.

George Russell ve Lewis Hamilton startta Verstappen'in önüne geçerken, Hamilton yeniden startların ilkinde Verstappen'in önünde kalmayı başardı.

Ancak uzun süre lider kalamadı çünkü DRS aktif hale gelir gelmez Verstappen onu kolaylıkla geçti. Hemen ardından Mercedes pilotuyla arasında 1 saniye fark açtı.

Sonunda Verstappen yarışı kazanarak şampiyonada ikinci sırada olan takım arkadaşı Sergio Perez'e 15 puan fark attı. Red Bull da Aston Martin'e 58 puan fark atmış oldu.

Kravitz, DRS'nin takımın pistteki avantajında büyük bir rol oynadığına inanıyor.

Yarış sonrası Ted's Notebook'ta Kravitz, "Bu DRS için hangi kelimeyi düşünmeliyiz?"

"Sihirli DRS mi, süper DRS mi?"

"Bence süper DRS denmeli, bunu sevdim ve eminim hakkında çok fazla konuşulacak."

"Bu, pit şeridindeki diğer mühendislerin DRS'li başka bir araca kıyasla o turda 0.2-0.3 saniye olduğunu tahmin ettiği bir avantaj. Yani Red Bull'un bu süper DRS'si çok önemli."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Yine de bunun onların tek avantajı olduğunu düşünmüyorum. Harika bir araçları var; aerodinamik olarak çok verimli ve çok iyi tasarlanmış."

"Ama avantajlarının yarısı süper DRS'lerinden kaynaklanıyor olabilir." dedi.

Red Bull DRS ile destansı bir hıza sahip olsa da, DRS'yi Kravitz'in deyimiyle 'süper' yapan, aracın düzlük hızının zaten gridin geri kalanından üstün olması.

Kağıt üzerinde bir DRS diğeriyle aynı gibi görünse de, arka kanadın ana düzlemi ile üst kanatçık arasında hız avantajı yaratmak için açılabilen 85 mm'lik bir boşluk ve bir bütün olarak kanadın tasarımı DRS'nin araca eklediği hızı belirliyor.

Lewis Hamilton da Avustralya GP ardından Verstappen'in kendisini geçme hızının 'çılgınca' olduğunu söyledi.

Hamilton, "Aracı çok hızlı, düzlüğün yarısında beni geçti ve birkaç metre ilerideydi, virajdan önceyse 10 metre ilerideydi, düzlükte nasıl bu kadar hızlı olduklarını bilmiyorum." dedi.

Carlos Sainz ise, RB19'un sadece düzlüklerde ya da DRS ile öne çıkmadığını ve her yerde üstün olduğunu söyledi.

Sainz, "Sıralamalarda, yarışta, düzlük hızında, orta ve düşük hızlı virajlarda üstünler. Ayrıca lastik yönetiminde ve kerblerde de üstünler." yorumunu yaptı.