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Red Bull, DRS açıkken %25 civarı sürüklenme kaybediyor!

Karun Chandhok'a göre Red Bull'un en büyük avantajı DRS.

Altay Gök
Ekleyen:
Red Bull Racing RB19 rear wing detail

Yeni kuralların ikinci sezonunda dominasyonunu sürdüren Red Bull'un iki büyük avantajı var: yarış temposu ve düzlük hızı.

Düzlük avantajını sağlayan ana parça ise DRS, nitekim telemetri verilerinde RB19'un DRS açıkken ulaştığı hız farkının muazzam seviyede olduğu görülebiliyor.

Bu durumu yorumlayan eski Formula 1 pilotu Karun Chandhok'a göre Red Bull bulduğu bir çözüm sayesinde sürüklenmeden kaçmayı başarmış vaziyette.

Sky F1'in podcast'ine konuşan Chandhok, "Red Bull'un çözümü dahice, değil mi? DRS 12 sezondur mevcut, ancak ilk kez bir takım 'bize avantaj kazandıracak bir nokta yakalamalıyız, böylece ilk sırada olmasak bile avantaj kazanabiliriz' diyebildi."

"Rakamlara baktım, Red Bull DRS butonuna bastığı anda %24-25 civarı sürüklenme kaybediyor. Diğerleri ise sadece %14-15 seviyesinde!

"Kısacası pilotlar bedava performans kazanabiliyor. Evet, sıralamalarda da ön sıralarda yer alacaklar, ancak alamasalar bile trafiği kolayca yarabilecekler."

"Takımın hiçbir zayıf yönü yok. İki inanılmaz pilotları var, araç sıralamalarda hızlı, lastikleri iyi yönetiyor, motor güçlü, strateji ekibi harika, pit-stop ekibi harika."

"Motivasyon eksikliği de yok. Adrian ister IndyCar ister Formula 1 olsun, sporun ön saflarında 40. yılına giriyor ve hala motive!" dedi.

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