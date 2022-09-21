Red Bull, dört takıma motor tedarik etmeye hazır

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Red Bull kendi güç ünitesi fabrikasını kurmuş durumda ve bu fabrikada şimdilik Red Bull ile AlphaTauri için motor üretilecek.

Görünüşe bakılırsa bu departman daha da büyüyecek ve dört takıma motor tedarik edebilecek büyüklükte olacak.

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, ilk aşamada sadece iki takıma motor tedarik edeceklerini, gelecekte bu sayının artabileceğini dile getirdi.

RaceFans'e konuşan Horner, "Altyapımız dört takım için motor üretmemize izin veriyor ancak öncelikli hedefimiz bu değil."

"İlk amaç, Red Bull'un sahip olduğu iki takıma güç ünitesini sağlamak."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Trenimiz 2026 yılı istasyonuna doğru çoktan yola çıktı. Çalışan bir prototip motorumuz ve gerekli tüm dyno ünitelerine sahibiz. Yani işe koyulmaya hazırız."

"Honda Formula 1'e geri dönmeyi düşünürse, bu faktörü dikkate alacağız. Bu, güç ünitesinin elektrik kısmı üzerinde yapılabilecek bir işbirliği veya diğer potansiyel sinerjilerle ilgili olabilir. Her halükarda ilginç bir tartışma olacak."

"Ancak doğrudan içten yanmalı motordan ve mekanik bileşenlerden bahsedecek olursak, şimdiden 2026 için hazırlanıyoruz ve tamamladığımız işten memnunuz."

"Kendi motorumuzu üretme kararımızı aldığımızda, sıfırdan Ferrari, Mercedes, Renault ve potansiyel olarak Honda'da yaptıklarına benzer bir şey yapmaya çalışmanın çılgınlık olacağı söylendi. Ancak Red Bull'un tarzı budur: Biz imkansızı başarmak isteriz. Şasiyi kendimiz yapmaya karar verdiğimizde zaman da aynı şey söylendi."

"İşe alınan kişi sayısı ve yatırım miktarı göz önüne alındığında, projemiz Birleşik Krallık'ta son kırk yılda motor üretmek adına gerçekleştirilen en büyük proje. Bu, işe alım sürecinde bazı olağanüstü mühendisleri cezbetti ve yakın gelecekte daha fazla isim açıklayacağız."

"Honda'nın ayrılma kararının ardından müşteri ekibi olarak başka tedarikçilere güvenmek yerine geleceği kendimiz belirlemek istedik." dedi.