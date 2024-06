Red Bull dominasyonu sonrası azalan bilet satışlarına rağmen İngiltere GP hâlâ kapalı gişe hedefliyor

Son yıllarda rekor kıran satışlar ve büyük katılımlarla geçen İngiltere Grand Prix'si, bu yıl Formula 1 biletleri için son dakika alıcıları bulma peşinde koşuyor. Ancak gelecek ay gerçekleşecek yarışta koltukların boş kalacağına dair bir alarm durumu yok. İngiltere hafta sonu için tahmini 465.000-470.000 katılım bekleniyor ki bu diğer mekanların kıskanacağı bir sayı. Bu durum, F1’in son dönemdeki popülaritesinin ilginç bir yansıması olarak görülüyor.

Covid sonrası dönemde, tüm etkinliklerin popülaritesi yeni seviyelere yükseldi. F1 bu yükselişi diğerlerinden daha uzun süre yaşamış gibi görünüyordu. 2022’de Silverstone, tarihteki en hızlı kapalı gişesini yaşadı. Yarış günü için 142.000 bilet satışa sunulduktan kısa bir süre sonra tükendi. Geçen yıl ise hafta sonu boyunca 480.000 katılımcı sayısına ulaşıldı ve ilgide azalma belirtisi yoktu.

Ancak bu katılım sayısının rekor olmasının iki sebebi var: İlk olarak, Silverstone bu yıl kapasiteyi azaltmaya karar verdi çünkü müşteri deneyiminin mekanın tıklım tıklım dolu olmaması durumunda daha iyi olacağını düşündü. Sonuçta, bir mekan fazla kalabalık hale geldiğinde bu durum deneyimi herkes için bozabilir.

İkincisi, satılacak bilet sayısının azaltılmasına rağmen Silverstone, geçen yılki hızlı satışların tekrarlanmadığını gördü ve kapılar açılana kadar bilet satışlarının devam ettiği diğer yarışlarla aynı duruma geldi.

Silverstone yönetim direktörü Stuart Pringle, olayların nasıl geliştiği konusunda fazla endişeli değil. Bunun yerine, satılmayan biletlerin İngiltere Grand Prix’si için normalliğe dönüş olduğunu ve büyük olasılıkla son 12 ayda Max Verstappen ve Red Bull’un hakimiyeti nedeniyle şampiyona mücadelesinde yer alan bir İngiliz sürücü olmaması nedeniyle olduğunu görüyor.

Pringle, “Tarihsel olarak, her zaman sonuna kadar tanıtım yapmak zorunda kaldık, ancak kesinlikle Covid sonrası belirgin bir sıçrama oldu.”

“Bu durum sadece motor sporları veya Formula 1’e özgü değildi. Gerçekten de diğer sporlar ve eğlence etkinliklerinde de görüldü. Ancak aynı kazananın güçlü bir olasılığı varsa ve sporun belirsizliği ortadan kalkarsa, bu durumu biraz köreltir. Geçen yıl bir takımın domine ettiği bir sezondu ve bu sezon da aynı şekilde başladı.”

“Bu nedenle şimdi bir şeyler değişiyor olabilir. İngiliz bir sürücünün şampiyonaya hakim olduğu birkaç yılımız olduğunu kabul ediyorum ve bu durum İngiliz bir organizatör olarak bizi rahatsız etmedi! Ama Red Bull’un hakimiyetiyle işimiz kesinlikle çok daha zor oldu.”

“Ayrıca, bir organizatör olarak bilet fiyatlandırma stratejinizi doğru yapmanız gerekiyor. Fiyatı düşürürseniz biletlerin daha hızlı gitmesini sağlayabilirsiniz. Ancak bir yandan ödememiz gereken pahalı faturalarımız var -ki bu da organizatör ücret bedelinden az değil- bu yüzden stratejiyi belirlemek ve bunun işe yaradığından emin olmak önemli, ki bu konuda oldukça rahatız.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images