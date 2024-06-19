Red Bull dominasyonu sonrası azalan bilet satışlarına rağmen İngiltere GP hâlâ kapalı gişe hedefliyor

Son yıllarda rekor kıran satışlar ve büyük katılımlarla geçen İngiltere Grand Prix'si, bu yıl Formula 1 biletleri için son dakika alıcıları bulma peşinde koşuyor. Ancak gelecek ay gerçekleşecek yarışta koltukların boş kalacağına dair bir alarm durumu yok. İngiltere hafta sonu için tahmini 465.000-470.000 katılım bekleniyor ki bu diğer mekanların kıskanacağı bir sayı. Bu durum, F1’in son dönemdeki popülaritesinin ilginç bir yansıması olarak görülüyor.

Covid sonrası dönemde, tüm etkinliklerin popülaritesi yeni seviyelere yükseldi. F1 bu yükselişi diğerlerinden daha uzun süre yaşamış gibi görünüyordu. 2022’de Silverstone, tarihteki en hızlı kapalı gişesini yaşadı. Yarış günü için 142.000 bilet satışa sunulduktan kısa bir süre sonra tükendi. Geçen yıl ise hafta sonu boyunca 480.000 katılımcı sayısına ulaşıldı ve ilgide azalma belirtisi yoktu.

Ancak bu katılım sayısının rekor olmasının iki sebebi var: İlk olarak, Silverstone bu yıl kapasiteyi azaltmaya karar verdi çünkü müşteri deneyiminin mekanın tıklım tıklım dolu olmaması durumunda daha iyi olacağını düşündü. Sonuçta, bir mekan fazla kalabalık hale geldiğinde bu durum deneyimi herkes için bozabilir.

İkincisi, satılacak bilet sayısının azaltılmasına rağmen Silverstone, geçen yılki hızlı satışların tekrarlanmadığını gördü ve kapılar açılana kadar bilet satışlarının devam ettiği diğer yarışlarla aynı duruma geldi.

Silverstone yönetim direktörü Stuart Pringle, olayların nasıl geliştiği konusunda fazla endişeli değil. Bunun yerine, satılmayan biletlerin İngiltere Grand Prix’si için normalliğe dönüş olduğunu ve büyük olasılıkla son 12 ayda Max Verstappen ve Red Bull’un hakimiyeti nedeniyle şampiyona mücadelesinde yer alan bir İngiliz sürücü olmaması nedeniyle olduğunu görüyor.

Pringle, “Tarihsel olarak, her zaman sonuna kadar tanıtım yapmak zorunda kaldık, ancak kesinlikle Covid sonrası belirgin bir sıçrama oldu.”

“Bu durum sadece motor sporları veya Formula 1’e özgü değildi. Gerçekten de diğer sporlar ve eğlence etkinliklerinde de görüldü. Ancak aynı kazananın güçlü bir olasılığı varsa ve sporun belirsizliği ortadan kalkarsa, bu durumu biraz köreltir. Geçen yıl bir takımın domine ettiği bir sezondu ve bu sezon da aynı şekilde başladı.”

“Bu nedenle şimdi bir şeyler değişiyor olabilir. İngiliz bir sürücünün şampiyonaya hakim olduğu birkaç yılımız olduğunu kabul ediyorum ve bu durum İngiliz bir organizatör olarak bizi rahatsız etmedi! Ama Red Bull’un hakimiyetiyle işimiz kesinlikle çok daha zor oldu.”

“Ayrıca, bir organizatör olarak bilet fiyatlandırma stratejinizi doğru yapmanız gerekiyor. Fiyatı düşürürseniz biletlerin daha hızlı gitmesini sağlayabilirsiniz. Ancak bir yandan ödememiz gereken pahalı faturalarımız var -ki bu da organizatör ücret bedelinden az değil- bu yüzden stratejiyi belirlemek ve bunun işe yaradığından emin olmak önemli, ki bu konuda oldukça rahatız.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Gerçekten de, Lando Norris ve George Russell'ın Kanada'daki çifte Britanya podyumunun ardından artan talep, yerel başarının önemini ortaya koyuyor.

İspanyol ve Avusturya Grand Prix'lerinde gerçekleşebilecek daha fazla İngiliz başarısı sayesinde İngiltere GP’nin hala kapalı gişe yapma potansiyeli olabilir.

F1'den daha fazlası

Silverstone, kalabalıkları çekmenin sadece bir motor yarışı düzenlemekten ve bazı destek kategorileri getirmekten fazlasını gerektirdiğini bilerek, büyük bir festival atmosferi sağlamaya yönelik trendi takip etti.

F1’in en büyük yıldızlarının “fanzone”larda görünmesi artık bir ticari marka haline geldi ve konserler de katılımcıları cezbetmeye devam ediyor: Bu yıl ana sahnede Kings of Leon, Stormzy, Pete Tong ve Rudimental gibi yıldızlar yer alacak. Ayrıca, bir komedi çadırı da ekleniyor.

Pringle, “Bu atmosferi yaratmaya çalışıyoruz: ‘O hafta sonunu deneyimlemeden hayatı yeterince yaşamıyorsunuz’ anını.” diyor.

Pringle ayrıca, Perşembe gecesi Kings of Leon konserinin grubun Avrupa turundaki en ucuz bilet olduğunu ve F1 hafta sonunun hazırlıklarını yakalama şansını içerdiğini belirtiyor.

Bilet satışlarının akışı, pandemi sonrası her şeyin normale dönmesiyle etkinlik katılımında kültürel bir değişime işaret ediyor gibi görünüyor. Covid sonrası dönemde her şeye gitme arzusu varken, normalliğe dönüş, insanların daha seçici olduğu anlamına geliyor, özellikle yaşam maliyeti krizinde.

Pringle, “Bence toplum genel olarak rezervasyonlarını geçe bırakmayı seçiyor.”

“Diğer organizatörlerle konuştuğumda da aynı şeyi söylüyorlar. İnsanlar artık anında tatmin olmaya alışkın: ‘Şimdi bunu yapmak istiyorum, o yüzden şimdi rezerve edeceğim.’ diye düşünüyorlar. Bir yıl önceden şeyleri rezerve etmeyi düşünmüyorlar.” dedi.

Dinamik fiyatlandırma

Specators in the crowd Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Silverstone, geçen yıl biletlerin dinamik fiyatlandırılması nedeniyle bazı eleştirilerle karşılaştı, bazı katılımcılar uygulamanın gerçekleştirilme şeklinden rahatsız oldu. Ancak Pringle, birçok diğer işletmenin de kullandığını söylediği bir yaklaşımı savundu ve insanların daha iyi fiyatlar için erken rezervasyon yapmalarını teşvik etmenin yanlış bir yanı olmadığını düşünüyor.

“Gerçekten bu durum 1980'lerin ortalarından beri böyle.”

“Little Chefs’e (bir restoran zinciri) ilk 10.000 biletin belli bir fiyattan olduğunu belirten bazı afişler koyuyorduk ve yine bazı yıllarda ‘bu tarihe kadar rezerve edin’ şeklinde bir uygulama vardı.”

“Elbette dijital çağda bu daha rafine hale geldi, ancak toplumun tren biletlerinden uçak biletlerine kadar her şeyde gittiği yol kesinlikle bu. Pub zincirlerinden biri, Cuma akşamı ve Cumartesi akşamı pint fiyatlarını haftanın geri kalanına göre farklı fiyatlandırıyor.”

“Biz de bir organizatörüz. İnsanları daha az para ödeyerek hizmet almaya teşvik etmemiz gerekiyor. İşletmede nakde ihtiyacımız var. Faturalarımızı ödeyebileceğimizden emin olmamız gerekiyor. Bu yüzden insanları teşvik etmekle ve erken rezervasyon yaptıklarında ödüllendirmekle hiçbir problemim yok.”

“Geç bir karar verirseniz, bunun ne kadara mal olacağını bilerek bunu yaparsınız. Seyircilerin o fiyat üzerinden katılıp katılmamaya karar verme şansları var.”

“Yani, Stormzy, Pete Tong, Rudimental ve diğer tüm etkinliklerin yer aldığı Cuma gecesini ve hafta sonu tribün koltuğunu içeren üç günlük bir hafta sonu biletini bugün hala 359 £ karşılığında satın alabilirsiniz. Bir futbol maçı izlemek bile 100 sterlin.”

“Yani fiyatlar ortada. Ve geçen yıl ziyaret eden 488.000 kişi bunun böyle olduğunu hissettiğine dair kanıtlar var. Bu yüzden bu yöntemin işe yaradığını düşünüyorum.” dedi Pringle.

Finans

The Wing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Silverstone bu yıl kapalı gişe olmasa bile, pistin finansmanının her zamankinden daha sağlam olduğu söylenebilir. Son biletlerin kaçının satıldığına bakılmaksızın, zaten doğrulanan İngiltere Grand Prix'si kalabalığı, etkinliğin kârlı olması için yeterli olacaktır.

Özel mülkiyete ait pist, yarışın ev sahipliği ücretini ödemek için iflas etme riski taşıdığı zamanların ardından F1’in mevcut popülarite seviyesi ve daha iyi iş uygulamalarıyla günümüzde artık daha sağlam bir temele sahip.

Sahibi BRDC, hissedar kazançları için kar arayışında olmadığından, herhangi bir olumlu nakit akışında Silverstone’a yeniden yatırım yapılır ve bu pisti gelecekte daha da iyi hale getirir. Örneğin bu yılki gelirler yeni uluslararası bir karting pisti için 16.2 milyon sterlinlik bir yatırım olarak görülecektir.

Pringle şunları ekledi:

“Şirketi yeniden inşa ettik ve sadece bizim için anlamlı olan işleri yapıyoruz. Tutarlı bir şekilde para kazanıyoruz ve kulüp bunlarla Silverstone’a yeniden yatırım yapıyor. Bunlardan biri Escapade lüks pist kenarı konutlarının açılması. Bu projenin geliştiricisi olmasak da uygulayıcıs olacağız ve bu projeyi işletmek için önemli bir personel istihdam etmemiz gerekecek. Ve çoğu otel işletmesinde olduğu gibi ilk birkaç yıl kâr etmeyecek. Bu yüzden BRDC bu ticaret açığını finanse ediyor.”

“Bu, 2024 finansal sonuçlarımızı etkileyecek, ancak uzun vadede çok daha sağlam bir iş inşa ediyor ve bize iyi hizmet edecek. Uluslararası standartta bir karting pisti için 16.2 milyon sterlin taahhüdü önemli bir maliyet, ancak BRDC bunu nakit olarak finanse ediyor çünkü yapabiliyor ve yapmak istiyor, ve bu İngiliz motor sporları için doğru şey.”

“İngiliz motor sporlarına uzun vadede iyi hizmet edecek ve bu sözleşme süresince pistin organizatörü olduğumuz sürece veya en azından on yıl boyunca bu yolda olduğumuzu biliyoruz. Bu sözleşme süresince F1 gridinde yarışacak genç İngiliz sürücüler olacak. Bu yüzden, BRDC'nin yapması gereken doğru şey bu.”