Red Bull: "Doğru kararı verdik"

Formula 1 Yönetimi, FIA ve on takımın patronu, perşembe günü telekonferansla bir araya geldiler ve 2021 teknik düzenlemelerini 2022'ye ertelemeyi kabul ettiler.

Bu, finansal anlamda kayıp yaşama tehlikesiyle karşı karşıya olan Formula 1 takımları için oldukça iyi bir adım. Çünkü şu anda takımların çok fazla gelirleri bulunmuyor, yarış sayısının azalmasıyla ödül paraları da azalacak ve sponsorlarını kaybetme ihtimalleri de var.

Ayrıca toplantıda Hollanda, İspanya ve Monaco Grand Prix'lerinin ertelenmesine karar verildi. Ancak daha sonra Monaco, bu yıl hiçbir yarış gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.

Horner, konuyu şöyle değerlendirdi: "F1'deki herkes bu hafta, şu noktada hepimizin karşı karşıya olduğu eşi görülmemiş koşullar göz önüne alındığında doğru olanı yapmak için kolektif olarak çalıştılar."

"Yarışa döndüğümüzde taraftarlarımız, F1 dünyası ve ziyaret ettiğimiz topluluklar için yarışları güvenli bir şekilde yaptığımızdan emin olmak için çok sayıda önlem alındı."

"Bu nedenle, FIA ve F1'in 2021 teknik kurallarının 2022'ye kadar ertelenmesi de dahil olmak üzere yürürlüğe koyduğu tüm bu önlemleri tamamen destekliyoruz."

"Şu anda Red Bull Racing'deki personelimizin ve ailelerinin sağlığını ve refahını sağlamak için mümkün olan en iyi önlemlere sahip olduğumuzdan emin olmaya odaklanmış durumdayız."

"Tüm taraftarlar gibi, Monaco GP'de yarışamayacak olmamız ve daha fazla Grand Prix'nin ertelendiği veya iptal edildiği haberlerini hayal kırıklığıyla karşılıyoruz. Ancak bu salgın sporumuzu aşıyor ve mevcut küresel durum göz önüne alındığında değişim yapmak bir zorunluluk."