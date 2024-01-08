Red Bull, dikkatini şimdiden 2025 aracına yöneltmiş durumda

Milton-Keynes merkezli ekip, sporun 2022'de yer etkili araçlara dönmesinden bu yana F1'i domine etti ve bu dönemdeki 44 yarışın 39'unda galip geldi.

Adrian Newey ve ekibinin yaratıcılığı, 2023'te şimdiye kadarki en baskın aracı üretti ve RB19 22 yarışlık takvimin 21'inde zafere ulaştı.

Takım patronu Christian Horner, Red Bull'un diğer takımlara karşı sağladığı ezici avantaj sebebiyle, Ağustos ayından itibaren RB19'u geliştirmeyi durdurduklarını doğruladı.

Aradan geçen süre, bu yıl her iki şampiyonluğu da koruyabilecek bir pakete sahip olmak için mücadele etmekle geçerken Red Bull performans mühendisliği başkanı Waterhouse, takımın 2025 için planlarını nasıl formüle etmeye başladığını açıkladı.

İngiliz mühendis, "RB20 en az altı aylık ve sezon henüz başlamamış olsa da dikkatimizi RB21'e kaydırmaya başladık bile." dedi.

Ancak Red Bull, 2026 için elden geçirilen teknik düzenlemeler söz konusu olduğunda diğerlerine üstünlük sağlamak için mevcut üstünlüğünden yararlanamayacak.

FIA'nın sportif düzenlemeleri geçtiğimiz ay güncellenerek, Ocak 2025'e kadar herhangi bir takımın yeni nesil araçlar üzerinde rüzgar tüneli veya CFD çalışması yapmasını yasakladı.

2026 araçlarına yönelik parçalarla ilgili hesaplamalı akışkanlar dinamiği simülasyonları üzerinde çalışılmasını yasaklamak için de benzer ifadeler kullanıldı.