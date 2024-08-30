Red Bull, "deneylerine" bu hafta sonu da devam edecek

Red Bull, RB20'nin McLaren ve Mercedes'e kıyasla neden tempo kaybettiğinin yanıtını ararken, Mayıs ayında Emilia Romagna Grand Prix'sinde getirdiği güncellenmiş tabanın tüm bu yeni sorunları tetikleyip tetiklemediğini değerlendiriyor.

Sorunun kaynağına inmek amacıyla, geçen hafta sonu Hollanda Grand Prix'sinde Max Verstappen'in aracına farklı bir taban takıldı.

Bu tasarım, sezonun ilk beş yarışından dördünü kazanmış olan Imola öncesi tasarıma dayanıyordu.

Aynı zamanda o zamandan beri araçta olan ve takımın kesinlikle işe yaradığını bildiği güncellemeleri de içeriyordu.

Eski ve yeni parçaların karışımı olan bu versiyonun içeriden biri tarafından Frankenstein'ın farklı vücut parçalarından oluşan canavarına atıfta bulunarak 'Franken-floor' olarak tanımlandı.

Verstappen Hollanda Grand Prix'sinde bu tasarımla yarıştı, ancak hafta sonu boyunca değişen hava, Sergio Perez tarafından kullanılan daha yeni versiyona göre nasıl bir performans sergilediğini doğru şekilde ölçmeyi zorlaştırdı.

Red Bull, yeni tabanın RB20'nin denge sorunlarının gerçek nedeni olup olmadığını daha iyi anlamak amacıyla Monza'da yeniden iki farklı versiyonla çalışacak.

Red Bull'un deneyleri eski ve yeni taban arasındaki denge farklılıklarına yanıt bulmayı amaçlıyor.