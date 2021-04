Red Bull: "Dayanıklılık sorunları herkes için endişe kaynağı"

Honda, bu yıl Red Bull'un şampiyonluğa ulaşabilmesi adına agresif bir gelişim programı takip etmiş ve hem kompakt motor konseptine geçmiş, hem de spordan ayrılacakları için 2022 motor planını öne çekmişti.

Ancak geride kalan iki yarışta, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda ve Sergio Perez'in kontrol elektroniği ve enerji depolama üniteleri değişti. Yıl boyunca bu iki üniteden sadece iki kez kullanılmasına izin veriliyor.

Perez'in aracı Bahreyn'deki formasyon turunda kendiliğinden kapanmıştı. Max Verstappen de cuma günkü antrenman seansında sorun yaşadı ve aracını kenara çekti.

Red Bull'un yaşadığı bu sorunlar endişelere neden olmuş durumda.

Verstappen'in sorunu hakkında konuşan Horner, "Max'in aracında tam olarak ne olduğunu söylemek zor, bir şaft arızası gibi görünüyor. Ancak biraz daha anlamaya ihtiyacımız var." dedi.

Dayanıklılığın Red Bull'un en büyük zaafı olup olmadığı sorusuna Horner, "Bunun tüm takımlar için bir endişe kaynağı olduğunu düşünüyorum. Sınırları sürekli olarak zorladığınızda, dayanıklılık her zaman endişe duyduğunuz bir şey. Fakat bu sorunları pazar günü yaşamaktansa cuma günü yaşamayı tercih ederim." dedi.

Honda, geçtiğimiz günlerde bu hafta sonuyla ilgili önlemler alacaklarını söylemişti.

Horner, bununla ilgili, "Her zaman olduğu gibi sürekli paketinizi daha iyi hale getirmeye çalışıyorsunuz. Bazıları biraz daha az, bazıları ise biraz daha fazla. Her alanı geliştirmeye çalışıyoruz ve elde edebileceğimiz her bir ondalığı elde etmeye çalışıyoruz, çünkü tam olarak buna ihtiyaç duyuyorsunuz." açıklamasını yaptı.

Horner, sıralama turlarının önemine de dikkat çekti.

"Elbette çok önemli olacak çünkü önümüzdeki birkaç gün için hava tahminleri biraz zorlayıcı görünse de, burada geçiş yapmak adına öndeki araca yaklaşmanın zor olduğunu biliyoruz."

"Sıralama turları her zaman önemlidir ancak bu pazar daha da önemli ve mümkün olan en iyi pozisyonlardan başlamak istiyoruz."