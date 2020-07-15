Red Bull, dayanıklılığı arttırmak için çok ciddi çalışma yapmış

Sezonun ilk yarışı olan Avusturya GP'de her iki Red Bull pilotu elektrik sorunuyla yolda kalmıştı. Max Verstappen'in sorununun Spielberg pistinin bordürlerinin sebep olduğu mekanik bir sorundan kaynaklandığı düşünülüyor.

İlk yarışta yaşanan sorunların ardından Honda, aynı pistteki ikinci yarış öncesinde gerekli tedbirleri aldı ve her iki Red Bull pilotu yarışı sorunsuz bir şekilde tamamladılar.

Monaghan, "Hem geçen haftaki eğlence ve oyunlarla ilgilenmek, hem de aracı yenilemek açısından devasa bir çaba sergilemiş olmamız güzeldi."

"Honda, Aston Martin Red Bull Racing'deki herkesin hep yaptığı gibi muhteşem bir iş çıkardı. Podyumda olmak güzeldi. Max için güzel bir ödül oldu. O, çok iyi bir yarış çıkardı."

"Alex'in onun arkasında yarışı tamamlaması da güzel bir ödül oldu. O, kendisiyle mücadele etmek isteyen herkese karşı takdir edilesi bir savunma yaptı. Ancak önümüzdeki Mercedes araçlarına baktığımızda hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü yine önümüzdeler. Bu açıdan mutluluk ve hayal kırıklığı arasında bir yerdeyiz."

"Mercedes'e kıyasla nerede yavaş kaldığımızı siz de görebilirsiniz. Hemen hemen her yerde, az da olsa fark var. Bu yüzden yapmamız gereken şeyler var."

"Motorları oldukça güçlü görünüyor. Araç güçlü görünüyor. Onları yakalamak zor olacak ancak bakalım neler yapabileceğiz. Kapanmayacak bir fark yok, imkansız değil." dedi.

Monaghan, takım olarak art arda gerçekleştirilen bu iki yarış arasında dahi performans bulduklarını ve dayanıklılığı iyileştirdiklerini söyledi.

Monaghan, "Aracı büyük ölçüde yeniden elden geçirdik. Hepsi görünür değildi. Geçen haftaki yarışta araçlarımızdan birisi 10. tur civarı yol kenarına park etti ve diğeri yarışın sonunda sorun yaşadı. Ve bu hafta bir şeyleri korumak ya da ciddi sıkıntılarla ilgilenmek zorunda kalmadan yarışı tamamladık."

"Bu büyük bir memnuniyetti ve buna yardımcı olan herkes için büyük bir ödül oldu. Karoserde büyük güncellemeler yaptık ve onları cuma günü test ettik. Cuma günü her yer parça doluydu. Her iki araçta birden bu güncellemeleri kullanabildik. Herkes olağanüstü çaba sergiledi."

"Bu çaba üçüncülük ve dördüncülükle ödüllendirildi. Takımların güç sıralamasına dair makul bir görüntü ortaya çıkmaya başladı."

"Ve bu Honda için de güzel bir ödül oldu. Geçen hafta sonu çok sıkı çalıştılar. İlerlemeye devam ediyoruz." dedi.