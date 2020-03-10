Red Bull, DAS'ı kullanması halinde Mercedes'i protesto edecek!

Formula 1 sezonu henüz başlamadı ancak takımlar arasında ilk yasal anlaşmazlıklar daha şimdiden yaşanıyor.

Ferrari-FIA arasındaki gizli anlaşma tartışmaları devam ederken, şimdi de Red Bull'un Mercedes'i protesto edebileceği açıklaması geldi.

Barcelona'da Mercedes tarafından kullanılan DAS sistemi, tekerleklerin açısını değiştirmeyi sağlıyordu. FIA, gelişim aşamasındayken Mercedes'e sistemin yasal olduğunu bildirdi, ancak sisteme dair pek çok şüphe vardı.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Makro, F1-Insider.com'a yaptığı açıklamada, "Bize göre bu sistem kurallara uygun değil. Bu nedenle Mercedes, Melbourne'de bu sistemi kullanırsa, onları protesto edeceğiz." dedi.

DAS'ın yasal olup olmadığı konusunda F1 dünyası ikiye bölünmüş durumda.

Red Bull, Mercedes fren kanalını da protesto etti

Ayrıca Red Bull, testlerin ardından Mercedes'in arka fren kanallarının yasallığını da sorguladı.

FIA, neye izin verilip, neye izin vermediği konusunda takımlara yeni bir Teknik Direktif (TD 014/20) gönderdi ve durumu açıkladı.

Bundan ötürü Mercedes'in Melbourne'de sorun yaşamamak adına değişiklikler yapması gerekiyor.

Renault da Racing Point'i protesto etmeye hazırlanıyor

Ayrıca F1-Insider, Renault'nun da Racing Point'i protesto edeceğini öğrendi.

Protestonun sebebi, Mercedes'in müşterisi Racing Point'in, kuralların izin verdiğinden daha fazlasını Mercedes'ten alması olacak.

Kurallara göre bazı parçalar diğer takımlardan alınabilir. Aerodinamik parçaların ise kopyalanması yasak.

İddiaya göre Lawrence Stroll'ün ekibinin yaptığı hamle buydu.