Red Bull, daha hafif bir monokok üzerinde çalışıyor

Haberi dinle

Yeni teknik düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin ardından 2021 Formula 1 sezonu için araçların minimum ağırlığı artmış ve 795 kilograma kadar çıkarılmıştı.

10 takımdan dokuzu, öngörülen minimum ağırlıktan daha ağır bir araç üretince, FIA'yı artış yapmaya zorladılar. Bahreyn'deki yarıştan önce FIA, konuya müdahale ederek minimum ağırlığı 798 kg'a çıkardı. Birkaç takım daha büyük bir artış istiyordu, ancak FIA, hafif bir araç üreten Alfa Romeo'ya haksızlık etmek istemedi.

Sonuç olarak FIA'nın müdahalesine rağmen takımlar araçlarını hâlâ olması gereken ağırlığa getirmeyi başaramadılar ve yıl boyunca yaptıkları güncellemelerle aracı hafifletmeye çalıştılar.

Auto Motor und Sport'un haberine göre Mercedes ve Red Bull'un araçları sırasıyla 8 ve 7 kilogram daha ağır. Haas ve McLaren 3 kilogram daha ağırken, Alpine sınırın tam bir kilogram üzerinde. Ferrari ve AlphaTauri'ye dair veri bulunmuyor ancak onların da sınırın biraz üstünde olduğu tahmin ediliyor.

Aston Martin ve Williams ise tıpkı Alfa Romeo gibi sınırdalar.

AMuS'un pazar günü yayınladığı habere göre Red Bull, RB18'in ağırlığını azaltmak amacıyla perde arkasında çalışıyor ve bu kapsamda daha hafif bir monokok hazırlıyor. İddiaya göre çok daha hafif olacak bu monokok sayesinde Ferrari'ye kıyasla 0.2 ila 0.3 saniye hızlanmayı umuyorlar.

Yenin monokok, kurallar gereği FIA'nın zorunlu çarpışma testinden geçmeli ve bu da ekstra para anlamına geliyor.

Çarpışma testi için kayıt olan bir başka takım daha var ancak bunun hangi takım olduğu belirsiz; tek bilinen şey, bu takımın Mercedes olmadığı.

Takımdan bir isim, bütçe sınırına atıfta bulunarak AMuS'a, "Bu çok pahalı olur. Sadece çarpışma testi nedeniyle değil, aynı zamanda üç yeni şasi üretmeniz gerektiği için. Bu da size fazladan iki milyon dolara mâl oluyor." dedi.