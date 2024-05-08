Red Bull da Imola için güncelleme planlıyor
Emilia Romagna GP'si 2024'ün dönüm noktası olabilir ve Red Bull'da hazırlıksız yakalanmak istemiyorlar
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Geçen yılki sel felaketi nedeniyle iptal edilmesinin ardından bu yıl 19 Mayıs için planlanan Emilia-Romagna GP, 2024 sezonu için gerçek bir dönüm noktası olacağa benziyor.
Geride kalan altı yarışın ardından Verstappen ve Red Bull, tahmin edildiği gibi her iki şampiyonada da lider durumda.
Ancak Ferrari'nin Avustralya'daki ve McLaren'in Miami'deki zaferleri, mücadelenin biraz da olsa kızışmasına yol açıyor.
Imola, neredeyse tüm takımların güncelleme getirdiği bir hafta sonuna ev sahipliği yapacak ve bu güncellemelerden hangilerinin işe yarayıp hangilerinin yaramayacağını görmek ilginç olacak.
Miami'ye yeni bir güncelleme paketi getiren McLaren, MCL38'de büyük bir adım attı fakat sadece Norris'in elinde tam paket vardı.
İtalya'da da Oscar Piastri'nin aracında da yeni güncelleme paketi olacak.
Ferrari uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni güncelleme paketini gelecek hafta Imola'da piste çıkaracak.
Fakat Auto Motor und Sport, Red Bull'un da boş durmadığını ve bu yarış için bazı yeni parçalar hazırladığını iddia etti.
Bu iddia İtalyan Formula Passion tarafından da doğrulandı.
Milton Keynes merkezli ekip hâlâ avantajlı olduğunun fakat bu avantajın 2023'teki kadar büyük olmadığının farkında.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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