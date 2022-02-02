Red Bull da mı çarpışma testlerini geçti?

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Formula 1'de takımlar, her sezon başında yeni araçlarını bir dizi çarpışma testinden geçirmek zorundalar. Bu çarpışma testlerinde veriler, FIA'nın standartlarına uygun olmazsa, araca onay verilmiyor ve araçlar bundan ötürü hiçbir resmi seansta piste çıkamıyor.

Bu açıdan takımların, yeni araçlarını tasarlarken, güvenlik konusunu özel olarak hesap etmesi gerekiyor.

Bu yıl yeni araçlarla birlikte bu konu tekrar gündeme geldi ve hem Mercedes hem de Red Bull'un bu konuda problemler yaşadığı ortaya çıktı.

Mercedes, 13 Ocak'ta çarpışma testlerini tamamladı. Fakat 13 Ocak'taki ikinci denemeden önce Mercedes, ilk yanal çarpışma testini geçemedi.

Bu açıdan geçtiğimiz günlerde yayınlanan haber yanlış değildi, sadece bilgi çok daha ileri bir tarihte sızdı.

Şimdi ise Red Bull'un çarpışma testlerini geçtiği iddiası ortaya atıldı..

F1-Insider.com, Red Bull'un açıklamasına atıfta bulundu ve yeni RB18'in çarpışma testlerini geçip, onaylandığını bildirdi.

Haberde, Red Bull'un Mercedes gibi her şeyi netleştirdiği fakat lansman tarihinin henüz belli olmadığına yer verildi.

Red Bull, Mercedes'in aksine ön çarpışma testini geçememişti. Fakat ikinci denemede bunu başarmış gibi görünüyorlar.

Böylelikle Red Bull, artık araçtaki son hazırlıklara konsantre olacak.