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Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "Fazla nazik olan Albon, podyumla beraber daha sert olacak"

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Red Bull: "Fazla nazik olan Albon, podyumla beraber daha sert olacak"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Red Bull Racing takım patronu Christian Horner, Alex Albon'ın en büyük dezavantajlarından birisinin "fazla nazik olması" olduğunu söyledi.

Geçirdiği zorlu sezon başlangıcının ardından Taylandlı pilot, geçtiğimiz hafta sonu yapılan Toskana Grand Prix'sindeki güçlü performansıyla yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Horner, Albon'ın aldığı bu sonuçla beraber, Pierre Gasly'nin İtalya Grand Prix'sinde aldığı galibiyet sonrasında Red Bull'a geri getirilip getirilmemesi tartışmaları yüzünden zarar gören özgüveninin artacağına inandığını söyledi. 

Albon'un yarış sonrasındaki takım telsizinde takımın kendisine güvenmesinden dolayı teşekkür etmesinden sonra Horner, buradan itibaren Taylandlı sürücünün iyi bir çıkış göstereceği konusunda ümitli.

Sky'a konuşan Horner şunları söyledi: "Eğer ortada bir dezavantaj varsa bu, Alex'in çok nazik olması. Ancak onun, kaskını taktığı anda gerçek bir yarışçı olduğunu görebilirsiniz."

"Bence yapabileceğinizi düşünmeniz ve yapabileceğinizi bilmeniz arasında büyük bir fark var. Bana göre Alex'in aldığı bu podyum, ona özgüven ve kendine inanç unsurunu katacaktır. Buradan itibaren iyi bir performans yaratacağını düşünüyorum."

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, battles with Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, battles with Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Horner, Albon'un podyum pozisyonunu savaşarak kazanmasının, Taylandlı pilotun ne kadar güçlü bir sürücü olduğunu tekrardan gösterdiğine inandığını söyledi.

"Gerçekten çok etkileyiciydi ve o, bunu tekrardan göstermiş oldu." diyen Horner ekledi: "Aracı konumladığı noktalar gerçekten çok iyi ve bence Daniel, geçmesi zor bir adam. Bu yüzden ona dışarıdan atak yapmak ve geçmek gerçekten inanılmazdı."

Red Bull'un Albon'da gördüğü - ki dışarıdan pek de görülemeyen -  en önemli özelliklerden biri, Albon'un teknik konulara olan yaklaşımı.

Horner, Albon'un araç hakkında verdiği detaylarla takımı etkilediğini söyledi. 

"Bence onun verdiği geri bildirim gerçekten çok ama çok iyi." diyen Horner ekledi: "Araç hakkında çok iyi bir hassasiyeti var ve bu yüzden de mühendislerin büyük saygısını kazandığına inanıyorum, bu yüzden de güncellemeler geldiği andan itibaren bunların ona yardımcı olacağına inanıyorum."

"Umuyorum ki şu anda aracın arka tarafında yaşadığı dengesizlik, ki hem kendisini hem de geçen sene Pierre'i [Gasly] etkilemiş ancak Max'ı etkilememişti, onun istediği şekilde gelişecek."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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