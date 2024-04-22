Red Bull, Çin GP'de 2024'ün en hızlı pit stopunu yaptı
Red Bull, Şanghay'da gerçekleştirilen yarışta 2024'ün en hızlı pit stopuna imza attı.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Uzun zaman sonra takvime dönen Çin'de en hızlı pit stop, 23. turda Max Verstappen'in lastiklerini 1.90 saniyede değiştiren Red Bull Racing mekanikerleri tarafından yapıldı.
Takımlar yarış boyunca toplamda 39 pit stop yaptı. En uzun pit stop 11. turda Pierre Gasly'nin lastiklerini 19 saniyede değiştiren Alpine'e aitti.
|Takım
|Sürücü
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Red Bull
|M. Verstappen
|1.90
|23
|25
|2. Red Bull
|S. Perez
|2.00
|13
|18
|3. Red Bull
|S. Perez
|2.05
|23
|4. Red Bull
|M. Verstappen
|2.18
|13
|5.McLaren
|L. Norris
|2.20
|22
|15
|6. RB
|Y. Tsunoda
|2.24
|08
|12
|7. McLaren
|O. Piastri
|2.27
|24
|10
|8. RB
|Y. Tsunoda
|2.28
|23
|9. RB
|D. Ricciardo
|2.37
|14
|8
|10. Ferrari
|C. Leclerc
|2.37
|21
|6
|11. Ferrari
|C. Sainz
|2.40
|17
|4
|12. Mercedes
|L. Hamilton
|2.43
|09
|2
|13. Mercedes
|G. Russell
|2.45
|23
|1
|14. Aston Martin
|F. Alonso
|2.48
|23
|15. Mercedes
|G. Russell
|2.51
|11
|16. Williams
|L. Sargent
|2.66
|24
|17. Mercedes
|L. Hamilton
|2.67
|21
|18. Aston Martin
|L. Stroll
|2.69
|21
|19. Alpine
|P. Gasly
|2.70
|38
|20. Haas
|K. Magnussen
|2.70
|17
|21. Aston Martin
|F. Alonso
|2.71
|11
|22. Alpine
|E. Ocon
|2.78
|09
|23. Sauber
|V. Bottas
|2.82
|09
|24. McLaren
|O. Piastri
|2.83
|16
|25. Aston Martin
|F. Alonso
|2.91
|43
|26. Haas
|N. Hulkenberg
|2.93
|08
|27. Alpine
|E. Ocon
|2,99
|23
|28. Sauber
|G. Zhou
|3.02
|08
|29. Haas
|N. Hulkenberg
|3.02
|23
|30. Williams
|A. Albon
|3.20
|09
|31. Williams
|L. Sargent
|3.20
|12
|32. Sauber
|G. Zhou
|3.27
|40
|33. Williams
|A. Albon
|3.37
|23
|34. Aston Martin
|L. Stroll
|3.40
|09
|35. Alpine
|P. Gasly
|3.50
|23
|36. Haas
|K. Magnussen
|3.79
|27
|37. Sauber
|G .Zhou
|5.37
|23
|38. Aston Martin
|L. Stroll
|13.81
|35
|39. Alpine
|P. Gasly
|19.35
|11
Red Bull, ilk beş yarışta topladığı 178 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.
Ferrari 86 puanla ikinci, McLaren ise 64 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|178
|2. Ferrari
|86
|3. McLaren
|64
|4. Mercedes
|59
|5. RB
|39
|6. Alpine
|34
|7. Aston Martin
|23
|8. Haas
|16
|9. Williams
|6
|10. Sauber
|0
|Takım
|Sürücü
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|M. Verstappen
|Çin
|1.90
|2. Red Bull
|S. Perez
|Çin
|2.00
|3. Red Bull
|S. Perez
|Çin
|2.05
|4. Red Bull
|M. Verstappen
|Japonya
|2.08
|5. Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.10
|6. Red Bull
|S. Perez
|Japonya
|2.13
|7. Red Bull
|S. Perez
|Japonya
|2.16
|8. Red Bull
|M. Verstappen
|Japonya
|2.17
|9. Red Bull
|M. Verstappen
|Çin
|2.18
|10. Ferrari
|C. Leclerc
|Avustralya
|2.18
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Bottas: "Henüz sorunun neyden kaynaklandığını bilmiyoruz"
Horner: "Diğer takımlar Avrupa sezonunda farkı kapatmaya başlayacak"
BMW: "Toprak bu hafta sonu mükemmeldi"
Domenicali: "Hamilton'ın Ferrari'nin çalışma şeklini anlaması gerekecek"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar