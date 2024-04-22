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Formula 1 Çin GP

Red Bull, Çin GP'de 2024'ün en hızlı pit stopunu yaptı

Red Bull, Şanghay'da gerçekleştirilen yarışta 2024'ün en hızlı pit stopuna imza attı.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, comes in for a pit stop

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Uzun zaman sonra takvime dönen Çin'de en hızlı pit stop, 23. turda Max Verstappen'in lastiklerini 1.90 saniyede değiştiren Red Bull Racing mekanikerleri tarafından yapıldı.

Takımlar yarış boyunca toplamda 39 pit stop yaptı. En uzun pit stop 11. turda Pierre Gasly'nin lastiklerini 19 saniyede değiştiren Alpine'e aitti.

Çin'deki pit stoplar:
Takım Sürücü Zaman Tur Puan
1. Red Bull M. Verstappen 1.90 23 25
2. Red Bull S. Perez 2.00 13 18
3. Red Bull S. Perez 2.05 23  
4. Red Bull M. Verstappen 2.18 13  
5.McLaren L.  Norris 2.20 22 15
6. RB Y. Tsunoda 2.24 08 12
7. McLaren O. Piastri 2.27 24 10
8. RB Y. Tsunoda 2.28 23  
9. RB D. Ricciardo 2.37 14 8
10. Ferrari C. Leclerc 2.37 21 6
11. Ferrari C. Sainz 2.40 17 4
12. Mercedes L. Hamilton 2.43 09 2
13. Mercedes G. Russell 2.45 23 1
14. Aston Martin F. Alonso 2.48 23  
15. Mercedes G. Russell 2.51 11  
16. Williams L. Sargent 2.66 24  
17. Mercedes L. Hamilton 2.67 21  
18. Aston Martin L. Stroll 2.69 21  
19.  Alpine P.  Gasly 2.70 38  
20. Haas K. Magnussen 2.70 17  
21. Aston Martin F.  Alonso 2.71 11  
22.  Alpine E. Ocon 2.78 09  
23. Sauber V. Bottas 2.82 09  
24. McLaren O. Piastri 2.83 16  
25. Aston Martin F. Alonso 2.91 43  
26. Haas N. Hulkenberg 2.93 08  
27.  Alpine E. Ocon 2,99 23  
28. Sauber G. Zhou 3.02 08  
29. Haas N. Hulkenberg 3.02 23  
30. Williams A. Albon 3.20 09  
31. Williams L. Sargent 3.20 12  
32. Sauber G. Zhou 3.27 40  
33. Williams A. Albon 3.37 23  
34. Aston Martin L. Stroll 3.40 09  
35.  Alpine P. Gasly 3.50 23  
36. Haas K. Magnussen 3.79 27  
37.  Sauber G .Zhou 5.37 23  
38. Aston Martin L. Stroll 13.81 35  
39.  Alpine P. Gasly 19.35 11  

 

Red Bull, ilk beş yarışta topladığı 178 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.

Ferrari 86 puanla ikinci, McLaren ise 64 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1.  Red Bull 178
2. Ferrari 86
3. McLaren 64
4. Mercedes 59
5. RB 39
6. Alpine 34
7. Aston Martin 23
8. Haas 16
9. Williams 6
10. Sauber 0
 

 

Takım Sürücü Grand Prix Zaman
1. Red Bull M. Verstappen Çin 1.90
2. Red Bull S. Perez Çin 2.00
3. Red Bull S. Perez Çin 2.05
4. Red Bull M. Verstappen Japonya 2.08
5. Red Bull S. Perez Avustralya 2.10
6. Red Bull S. Perez Japonya 2.13
7. Red Bull S. Perez Japonya 2.16
8. Red Bull M. Verstappen Japonya 2.17
9. Red Bull M. Verstappen Çin 2.18
10. Ferrari C. Leclerc Avustralya 2.18

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