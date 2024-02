Red Bull, Horner'ın RB20 lansmanına katılacağını doğruladı

Ana şirket Red Bull GmbH'nin, F1 takım patronu hakkında soruşturma başlatmasıyla Horner'ın Red Bull'daki geleceğine ilişkin iki haftadır süren spekülasyonların hâlâ devam ediyor. Ancak yarış takımı Horner'ın perşembe günü yapılacak olan Red Bull RB20'nin lansmanında hazır bulunacağını doğruladı.

Ana şirket, Horner'ın davranışları nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Ancak şikayetlerin tam olarak neyle ilgili olduğu Red Bull ya da F1 takımı tarafından açıklanmadı.

İddiaları araştırmak üzere Red Bull GmbH tarafından atanan bağımsız avukatla geçtiğimiz cuma günü bir araya gelen PlanetF1.com, Horner'ın Milton Keynes'teki fabrikada her zamanki gibi işinin başında olduğunu doğruladı.

Horner'ın salı günü Red Bull'un RB20 ile yaptığı çekim gününe katıldığı ve 15 Şubat perşembe günü fabrikada yapılacak Red Bull lansmanına katılacağı da doğrulandı.

RB20'nin tanıtılacağı canlı yayın programında Horner, Red Bull Racing CEO'su ve takım patronu sıfatıyla yarış pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez ile birlikte sahnede yerini alacak.

Red Bull RB20'nin lansmanı Türkiye saatiyle 22:30'dan itibaren takımın sosyal medya kanallarından izlenebilecek.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, the Red Bull Racing team celebrate after securing the 2023 drivers world championship

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images