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Red Bull, Christian Horner hakkında soruşturma başlattı!

F1 yeni bir şokla daha karşı karşıya. Red Bull, takım patronu Christian Horner'a karşı bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yardımcı Editör Gijs Leuvenink
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Christian Horner

De Telegraaf'ın özel haberine göre, ed Bull grubu içinde, takım patronu Christian Horner'ın "uygunsuz" davranışlarıyla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre soruşturma, İngiliz takım patronunun takım içinden bir kişiye yönelik "istenmeyen davranışlarını" içeriyor. Yani Horner'ın birk işiye karşı hoşgörüsüz davrandığı söylenebilir. Fakat bunlar iddiadan ibaret.

Bunun üzerine Avusturyalı üretcinin sportif tarafından sorumlu Oliver Mintzlaff iddialardan haberdar edildi ve derhal bağımsız bir soruşturma başlatıldı.

Milyar dolarlık şirketin sözcüsü The Telegraph'a verdiği ilk yanıtta soruşturmanın devam ettiğini doğruladı.

Açıklamada,"Şirket, son zamanlarda ortaya atılan bazı iddialardan haberdar edilmesinin ardından bağımsız bir soruşturma başlattı."

"Halihazırda devam etmekte olan bu süreç, dışarıdan tutulan uzman bir avukat tarafından yürütülüyor."

"Şirket bu konuları son derece ciddiye alıyor ve soruşturma mümkün olan en kısa sürede tamamlanacak."

"Şu anda daha fazla yorum yapmak doğru değil." dedi.

Horner'ın kendisi  ise iddiaları net şekilde reddetti.

Bu mesaj Red Bull'u epey sarsacak gibi görünürken, yakında gerçekleştirilecek lansmanın ne yönde etkileneceği merak konusu.

Normalde bu lansmanda takım patronu Horner da hazır bulunacaktı fakat bu konuda herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.

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