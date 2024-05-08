Red Bull CEO'su: "Marko, Mercedes'e gitmeyecek"
Red Bull'un sportif projelerden sorumlu CEO'su Oliver Mintzlaff, Helmut Marko'nun Red Bull bünyesinde kalacağını açıkladı.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Red Bull'un sportif projelerden sorumlu CEO'su Oliver Mintzlaff genellikle röportaj vermez ve arka planda kalmayı tercih eder.
Fakat geçtiğimiz günlerde bir istisna yaptı ve bu röportaj, Red Bull'un önde gelen isimlerinden Adrian Newey'i kaybettiği bir döneme denk geldi.
Şimdi Newey dışında Helmut Marko ve Max Verstappen'in takımdaki geleceği büyük tartışma konusu. İddiaya göre ikili birlikte Mercedes'e geçebilir.
Daha önce Verstappen'in Mercedes'e geçişini reddeden Mintzlaff, Helmut Marko'nun da takımda kalacağını söyledi.
Mintzlaff, Bild'e verdiği röportajda, "Mercedes'e geçmek mi? Bence bu söz konusu bile olamaz."
"Helmut Red Bull'a çok bağlı ve ona çok şey borçluyuz."
"Ayrıca Max'i sadece 17 yaşındayken F1'e getirme cesaretini gösterdi." dedi.
Red Bull CEO'su, Christian Horner ile herhangi bir anlaşmazlığı olduğunu reddetti ve ona olan güvenini yineledi: 'Onunla başarılı olmaya devam edebilir miyiz? Şahsen bunu yapabileceğimize inanıyorum. O sadece takımla birlikte kazanmayı düşünüyor"
"O gerçekten çok iyi bir CEO."
Helmut Marko, Red Bull Racing
Fotoğraf: Erik Junius
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Piastri: "Magnussen tehlikeli bir emsal oluşturdu"
Carlos Sainz, Mercedes ve Audi arasında seçim mi yapacak?
Leclerc'in yarış mühendisi Xavi, görevinden ayrılıyor!
Honda: "Toprak'ı motosikletimizde görmek ilginç olurdu"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar