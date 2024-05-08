Red Bull CEO'su: "Marko, Mercedes'e gitmeyecek"

Red Bull'un sportif projelerden sorumlu CEO'su Oliver Mintzlaff genellikle röportaj vermez ve arka planda kalmayı tercih eder.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir istisna yaptı ve bu röportaj, Red Bull'un önde gelen isimlerinden Adrian Newey'i kaybettiği bir döneme denk geldi.

Şimdi Newey dışında Helmut Marko ve Max Verstappen'in takımdaki geleceği büyük tartışma konusu. İddiaya göre ikili birlikte Mercedes'e geçebilir.

Daha önce Verstappen'in Mercedes'e geçişini reddeden Mintzlaff, Helmut Marko'nun da takımda kalacağını söyledi.

Mintzlaff, Bild'e verdiği röportajda, "Mercedes'e geçmek mi? Bence bu söz konusu bile olamaz."

"Helmut Red Bull'a çok bağlı ve ona çok şey borçluyuz."

"Ayrıca Max'i sadece 17 yaşındayken F1'e getirme cesaretini gösterdi." dedi.

Red Bull CEO'su, Christian Horner ile herhangi bir anlaşmazlığı olduğunu reddetti ve ona olan güvenini yineledi: 'Onunla başarılı olmaya devam edebilir miyiz? Şahsen bunu yapabileceğimize inanıyorum. O sadece takımla birlikte kazanmayı düşünüyor"

"O gerçekten çok iyi bir CEO."