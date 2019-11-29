Red Bull, casus kameralarla testlere hazır

Pirelli, 2020'de yeni, daha dayanıklı lastikleri kullanmayı planlıyor. Bu lastikler sadece yarışı ve stratejiyi değiştirmeyecek, aynı zamanda araçların davranışı ve hava akımı üzerinde de etkisi olacak.

Bu konuda Red Bull şimdiden aracını Abu Dhabi GP'den sonra gerçekleştirilecek testlere hazırladı. Test kurallarına göre takımların Abu Dhabi'de yarıştıkları araç konfigürasyonlarıyla testlere katılması gerekiyor.

Red Bull, bunun için geçen sene Mercedes'in yaptığı gibi aracını şimdiden ekstra kızılötesi kameralarla donatarak testlere hazırladı. Bu kameralarla Red Bull, yeni lastikler hakkında veriler toplayarak mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde onları anlamaya çalışacak.