Red Bull, casus kameralarla testlere hazır
Formula 1 takımları birkaç aydır 2020 araçlarını geliştirmeye başladılar. Takımlar, yeni araçların gelişimi için geçmiş verileri kullanıyorlar ancak gelecek sene öncesinde ellerinde önemli bir konu hakkında pek veri bulunmuyor: Lastikler.
Pirelli, 2020'de yeni, daha dayanıklı lastikleri kullanmayı planlıyor. Bu lastikler sadece yarışı ve stratejiyi değiştirmeyecek, aynı zamanda araçların davranışı ve hava akımı üzerinde de etkisi olacak.
Bu konuda Red Bull şimdiden aracını Abu Dhabi GP'den sonra gerçekleştirilecek testlere hazırladı. Test kurallarına göre takımların Abu Dhabi'de yarıştıkları araç konfigürasyonlarıyla testlere katılması gerekiyor.
Red Bull, bunun için geçen sene Mercedes'in yaptığı gibi aracını şimdiden ekstra kızılötesi kameralarla donatarak testlere hazırladı. Bu kameralarla Red Bull, yeni lastikler hakkında veriler toplayarak mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde onları anlamaya çalışacak.
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Red Bull Racing RB15, sidepod kameraları
Fotoğraf: Giorgi Piola
Sidepodun önüne yerleştirilen iki kamera ile Red Bull, Abu Dhabi'deki antrenmanlarda ve ayrıca yarış sonrası testlerde veriler toplayacak ve hem mevcut hem de 2020 için planlanan lastikler hakkında doğrudan kıyaslama yapabilecek.
Red Bull Racing RB15, sidepod kameraları
Fotoğraf: Giorgi Piola
Takım, iki farklı lastik türüyle alakalı topladığı bu verileri kıyaslayarak hem aerodinamik hem de mekanik açıdan farkları görecek.
Mercedes AMG F1 W09
Fotoğraf: Giorgi Piola
Takımlar testlere yarıştaki aynı araçla katılmak zorunda olduğu için, testler öncesinde bu tür hamleler yapabiliyorlar. Geçen sene de Mercedes sidepodun arka tarafında tabana eklediği sensörlerle veri toplamaya çalışmıştı. Tabanın, PRIMAX logosunun A ile X harfleri arasına denk gelen bölümünde bu sensörleri görebilirsiniz.
Racing Point RP19, detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Bu sene de Racing Point, geçen sene Mercedes'in eklediklerine benzer sensörleri tabanına ekledi.
Mercedes AMG F1 W10, ön kanat
Fotoğraf: Giorgi Piola
Gelecek sene rakiplerinin arkasında kalmak istemeyen Mercedes de Abu Dhabi'ye test etmek için yeni bir ön kanat getirdi. Bu kanadın daha dar olan üst kısımlarının kenar bölümleri, sabitleştirici parçalarla sabitlendi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Abu Dhabi GP
|Takımlar
|Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al , Racing Point
|Editör
|Matt Somerfield
Red Bull, casus kameralarla testlere hazır
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