Red Bull: "Çarpışma testini ilk seferde geçseydik, o zaman sorun olurdu"

Son iki yılda spora damga vuran Red Bull'un yeni sezon için endişelenmesi mi gerekiyor? Max Verstappen'in dördüncü dünya şampiyonluğu için mücadele edeceği yeni Red Bull RB20, görünüşe bakılırsa ciddi bir problemle karşı karşıya kaldı.

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre, yeni araç FIA'nın Cranfield'deki ilk büyük çarpışma testinde başarısız oldu.

Makaleye göre bu, burun kısmında yer alan ve "ciddi bir sorun" teşkil eden yapısal bir zayıflıktan kaynaklanıyor. Bu durum, ilk çarpışma testinden başarıyla geçilmesini engelledi.

Tasarım şefi Adrian Newey ve ekibi, şimdi yeniden çizim tahtasına dönüyorlar. Sorun ilave bir karbon fiber katmanı ile çözülecek. Bu sayede aracın ön kısmının daha kuvvetli olması sağlanacak.

Önceki modellerde bu konuda zaten iyi bir deneyime sahip oldukları için bunun bir problem yaratması pek olası değil.

F1-Insider.com konuyla ilgili olarak Red Bull baş danışmanı Helmut Marko'ya telefonla ulaştı.

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Dr. Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Marko, söylentiler karşısında sadece bezgin bir şekilde gülümsemekle yetindi.

Yeni aracın çarpışma testinden geçemediğini inkar etmeyen Marko, sorun iddialarıyla ilgili şöyle deiyor: "Saçmalık."

"Eğer ilk çarpışma testini geçmiş olsaydık, o zaman sorun olurdu. İşte o zaman kötü bir iş yapmış olurduk."

Başka bir deyişle Red Bull, araç üretirken geleneksel olarak sınırları zorluyor.

Ancak Newey ağırlık tasarrufu ve ultra hafif burun ile çok büyük bir risk aldıysa, bu Mercedes, Ferrari ve McLaren'in rakiplerinin işine yarayabilir.

Raporlara göre Red Bull'un rakipleri çarpışma testlerinde herhangi bir sorun yaşamadı.