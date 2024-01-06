Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Red Bull: "Çarpışma testini ilk seferde geçseydik, o zaman sorun olurdu"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, çarpışma testini geçememelerinde herhangi bir problem görmüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Son iki yılda spora damga vuran Red Bull'un yeni sezon için endişelenmesi mi gerekiyor? Max Verstappen'in dördüncü dünya şampiyonluğu için mücadele edeceği yeni Red Bull RB20, görünüşe bakılırsa ciddi bir problemle karşı karşıya kaldı.

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre, yeni araç FIA'nın Cranfield'deki ilk büyük çarpışma testinde başarısız oldu.

Makaleye göre bu, burun kısmında yer alan ve "ciddi bir sorun" teşkil eden yapısal bir zayıflıktan kaynaklanıyor. Bu durum, ilk çarpışma testinden başarıyla geçilmesini engelledi.

Tasarım şefi Adrian Newey ve ekibi, şimdi yeniden çizim tahtasına dönüyorlar. Sorun ilave bir karbon fiber katmanı ile çözülecek. Bu sayede aracın ön kısmının daha kuvvetli olması sağlanacak.

Önceki modellerde bu konuda zaten iyi bir deneyime sahip oldukları için bunun bir problem yaratması pek olası değil.

F1-Insider.com konuyla ilgili olarak Red Bull baş danışmanı Helmut Marko'ya telefonla ulaştı.

Dr. Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Dr. Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Marko, söylentiler karşısında sadece bezgin bir şekilde gülümsemekle yetindi.

Yeni aracın çarpışma testinden geçemediğini inkar etmeyen Marko, sorun iddialarıyla ilgili şöyle deiyor: "Saçmalık."

"Eğer ilk çarpışma testini geçmiş olsaydık, o zaman sorun olurdu. İşte o zaman kötü bir iş yapmış olurduk."

Başka bir deyişle Red Bull, araç üretirken geleneksel olarak sınırları zorluyor.

Ancak Newey ağırlık tasarrufu ve ultra hafif burun ile çok büyük bir risk aldıysa, bu Mercedes, Ferrari ve McLaren'in rakiplerinin işine yarayabilir.

Raporlara göre Red Bull'un rakipleri çarpışma testlerinde herhangi bir sorun yaşamadı.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Bayer: "Marko, zor anınızda gelip 'sırtınızı sıvazlayabilir'"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Rueda, Ferrari'nin F1 projesinden ayrılıyor

Rueda, Ferrari'nin F1 projesinden ayrılıyor

Formula 1

Rueda, Ferrari'nin F1 projesinden ayrılıyor Rueda, Ferrari'nin F1 projesinden ayrılıyor

Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor

Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor

MotoGP

Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor

Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek"

Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek"

Formula 1

Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek" Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek"

Son Haberler

Horner: "RB20 için hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar mevcut"

Horner: "RB20 için hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar mevcut"

F1 Formula 1

Horner: "RB20 için hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar mevcut" Horner: "RB20 için hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar mevcut"

Sosyal medyada Stake'in renk düzeni için bir ipucu mu verildi?

Sosyal medyada Stake'in renk düzeni için bir ipucu mu verildi?

F1 Formula 1

Sosyal medyada Stake'in renk düzeni için bir ipucu mu verildi? Sosyal medyada Stake'in renk düzeni için bir ipucu mu verildi?

Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok"

Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok"

F1 Formula 1

Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok" Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok"

Kravitz: "2023'te 'kendinden emin' bir Wolff liderliği göremedik"

Kravitz: "2023'te 'kendinden emin' bir Wolff liderliği göremedik"

F1 Formula 1

Kravitz: "2023'te 'kendinden emin' bir Wolff liderliği göremedik" Kravitz: "2023'te 'kendinden emin' bir Wolff liderliği göremedik"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol