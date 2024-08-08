Red Bull: "Büyük çözüm Zandvoort'a gelmeyecek"
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, araçtaki sorunları çözecek bir sonraki büyük güncelleme paketinin Zandvoort'a gelmeyeceğini söyledi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Erik Junius
Red Bull yaz arasına galibiyetsiz girdi ve son yılların aksine artık şampiyonluk için rahat bir konumda değil.
Belçika GP hakkında değerlendirmelerde bulunan Helmut Marko, Speedweek'e şöyle dedi: "Max Verstappen grid cezasının ardından Spa'yı beşinci sırada tamamladı ve George Russell'ın diskalifiye edilmesinin ardından dördüncü sıraya yükseldi."
"Eğer bir gün önce elde ettiği pole pozisyonundan başlasaydı, zafer mümkün olabilirdi."
"Ancak yarışa 11. sıradan başlamak zorunda kaldığı için bunu yapması zordu çünkü Belçika'da geçiş yapmanın ne kadar zor olduğunu görebiliyordunuz."
"Şimdi yaz arasına girdik ve iki hafta boyunca hiçbir şey yapılmayacak, bu da araç üzerinde hiçbir çalışma yapılamayacağı anlamına geliyor."
"Sorunlarımızı çözmek ve hatanın nerede olduğunu bulmak zorundayız, çünkü mevcut durumu ilk üç yarışla karşılaştırırsanız aracın dengesi kayboldu."
"Bunun ne kadar çabuk gerçekleşeceğini tahmin etmek zor. Büyük çözümün Zandvoort'a geleceğini sanmıyorum."
"Yoğun şekilde beyin fırtınası yapıyoruz ve çeşitli fikirlerimiz var. Ancak neyi nasıl uygulayacağımızı henüz söyleyemem.
"Net olan bir şey var: Zandvoort'ta sıralama turları çok önemli olacak çünkü orada geçiş yapmak pek mümkün değil. Max iyi bir sıralama turları çıkarabilir çünkü son zamanlarda orada iyiydi. Avusturya'da ve Spa'da en hızlı bizdik."
"Macaristan'da da çok ufak bir farkla gerideydik. Yani aslında zaten yüksek bir seviyedeyiz."
Helmut Marko, Red Bull Racing
Fotoğraf: Erik Junius
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