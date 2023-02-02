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Red Bull "büyük bir duyuru yapacak" iddiası

Red Bull'un cuma günü takımla alakalı büyük bir duyuru yapacağı iddia edildi.

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Red Bull "büyük bir duyuru yapacak" iddiası
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Red Bull, cuma günü itibariyle 2023 Formula 1 aracının örtüsünü kaldıracak fakat New York'ta gerçekleştirilecek lansmanda, sadece renk düzeni tanıtımı yapılacak.

Bundan ötürü taraftarların gerçek RB19'u görmek için birkaç hafta daha beklemesi gerekiyor.

Lansman etkinliği büyük bir merakla bekleniyor ve yeni aracın renk düzeninde herhangi bir değişim olup olmayacağı büyük merak konusu.

Son çıkan haberlere göre Red Bull, bu lansman etkinliğinde önemli bir duyuru da yapacak. Fakat bunun neyle alakalı olacağı henüz bilinmiyor.

Son günlerde Ford'un Red Bull ile anlaştığı ve lansmana Amerikalı üreticiden bazı temsilcilerin geleceği belirtilmişti.

Duyurunun Ford ile alakalı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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