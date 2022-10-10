Red Bull, bütçe sınırını ihlâl ettiği haberi karşısında şaşkın!
Red Bull, 2021 yılında bütçe sınırını hafif şekilde aştığı yönündeki açıklamayı şaşkınlıkla karşıladığını duyurdu.
İtalyan ve Alman basınının ortaya attığı iddialardan yalnızca birkaç hafta sonra, Red Bull ve Aston Martin'in 2021 bütçe sınırını ihlal ettiği doğrulandı.
Aston Martin bütçe sınırı kurallarını prosedür olarak ihlal ederken, Red Bull hem hafif şekilde hem de prosedür anlamında ihlâl etti.
FIA kuralları gereği bu hafif ihlâl, %5'lik bir aşıma yani 6 ila 7 milyon dolarlık kısma giriyor. Şimdilik tam olarak ne kadarlık bir aşım yaptıkları ise belli değil.
Kurallar gereği böyle bir aşıma para cezası veya hafif sportif cezalar veriliyor.
Red Bull bugüne kadar bütçe sınırını aşmadığı konusunda oldukça netti ancak bugünkü açıklamayla sınırı ihlâl ettikleri doğrulanmış oldu.
Bunun üzerine ilk açıklamasını yayınlayan Red Bull, karar karşısında şaşkın olduklarını duyurdu.
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Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images
Yapılan açıklamada, "FIA'nın 'mali yönetmeliklerin küçük çaplı ihlâli' yönündeki bulgusunu hem şaşkınlık hem de hayal kırıklığı ile karşılıyoruz."
"2021'de sunduğumuz veriler bütçe sınırının altındaydı. Bu nedenle ilgili maliyetlerin 2021 bütçe sınırının altında olduğuna dair inancımız devam ediyor ve bundan ötürü FIA'nın bulgularını dikkatle ele almamız gerekiyor."
"Başkalarının varsayımlarına ve yakıştırmalarına rağmen, FIA ile yönetmelik çerçevesinde devam eden bir süreç var ve bu süreci saygıyla takip ederken, elimizdeki tüm seçenekleri değerlendireceğiz." denildi.
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