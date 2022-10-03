Red Bull, bütçe sınırını aşmadıklarından emin olduğunu tekrarladı

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F1 takımlarının Singapur yarış hafta sonundaki ana gündemi bütçe sınırıydı, nitekim Perşembe günü çıkan birtakım haberlere göre geçtiğimiz sezon iki takım bütçe sınırını aşarak kuralları çiğnemiş vaziyette.

Bu takımların Aston Martin ve Red Bull olduğu, ancak Aston'un daha hafif, Red Bull'un daha ağır bir ihlal yaptığı belirtiliyor.

Söylentilerin gerçek olup olmadığı, FIA'nın geçen yılki bütçe sınırının altında kalan takımlara uygunluk sertifikalarını vermeyi planladığı Çarşamba günü ortaya çıkacak, sınırı aşan takımlara ise potansiyel cezaların çıkabileceği bir duruşma tarihi verilecek.

Ateş hattında olduğu söylenen ve rakiplerinin ciddi anlamda tepkisini çeken Red Bull, Mart ayında FIA'ya teslim ettiği ve bütçe sınırının birkaç milyon dolar altında olduklarını öne sürdüğü orijinal dosyalarının arkasında durmaya devam ediyor.

Motorsport.com'a konuşan takım patronu Christian Horner, gergin olup olmadıkları sorusuna, "Hayır, dosyalarımızın doğruluğundan kesinlikle eminim."

"Her şey bir süreçten geçti ve dosyalarımız Mart ayında, üç büyüklerden biri olan denetçilerimiz tarafından imzalanarak FIA'ya teslim edildi. Oldukça rahatız, sınırı aşmadığımıza inanıyoruz."

"FIA taraflı süreç ise devam ediyor. Sadece bizim değil, tüm takımların bu sürecin sonucunu duymasını umuyoruz, sonuçları muhtemelen bu hafta öğreneceğiz."

"Bütçe sınırı, son derece karmaşık ve farklı yapılara, farklı formülasyonlara ve elbette yönetmeliklere sahip şirketler için geçerli olan yepyeni bir dizi yönetmelik."

"Düzenlemeler her zaman birçok farklı açıdan yorumlanacaktır, bu nedenle bütçe sınırının geçtiğimiz sezon tam olarak nasıl uygulandığını görmek ilginç olacak."

"Çoğu büyük holdinglere ve organizasyonlara ait olan takımların ölçeğine baktığınızda, bu, FIA'nın çözmesi gereken muazzam bir konu." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bütçe sınırına dahil edilmesi ve edilmemesi gereken unsurlarla ilgili son açıklamaların Red Bull'un hala sınırın altında olduğu anlamına gelip gelmediği sorusuna Horner, "[Sınırın] önemli ölçüde altındayız. Açıklamalarla birlikte daha da altında olmalıyız...."

Horner, diğer takımların Red Bull hakkındaki imalarından ötürü dolayı üzgündü, hatta bu yorumların "karalayıcı" olduğunu ve bu yorumlara karşı yasal işlem başlatmayı düşüneceklerini dahi belirtti.

Horner, "Söylediklerim kesinlikle geçerlidir. Tüm seçeneklerimizi değerlendireceğiz. Tamamen asılsız bir iddiada bulunmak kesinlikle kabul edilemez. Bu iddialar hangi bilgilere dayanıyor? Bilginin kaynağı nerede?"

"Bu, takımlar ve FIA arasında ilerleyen gizli bir süreç. Rakiplerimizin durumu hakkında hiçbir fikrim yok. Peki bu bilgi nereden geliyor?"

"Önce süreci tamamlayalım. Kuralları ihlal ettiğimize dair bize herhangi bir bilgi verilmedi. Bu yüzden sürecin sonuna gelelim ve nerede olduğumuzu iyice anlayalım." dedi.