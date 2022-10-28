"Red Bull, bütçe sınırını 1.8 milyon dolar aştı" iddiası

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FIA bugün 2021 bütçe sınırın aşımı konusunda Red Bull ile imzalanan anlaşmanın sonucunu açıklayacak. Mexico City'de yerel saatle 09:00'da (TSi 17:00) FIA'dan, uzun süredir tartışılan konuyla alakalı resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Saat -TSi- 19:30'da sıra Red Bull'a gelecek ve FIA tarafından alınan karar hakkında yorum yapılmak üzere bir basın toplantısı düzenlenecek.

Uluslararası Federasyon tarafından şu ana kadar yayınlanan tek resmi açıklama, Red Bull'un 2021 bütçe sınırını 'küçük' şekilde ihlal ettiği yönünde oldu. Bu da 145 milyon dolarlık bütçe sınırının %5'inden daha azını harcadıkları anlamına geliyor.

Mohammed ben Sulayem, Presidente della FIA, con Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mexico City padokunda, Red Bull'un FIA tarafından sunulan ihlal anlaşmasını kabul ettiği zaten belirtildi ancak detaylara ulaşmak kolay olmadı.

Tahmin edilebileceği üzere, Mexico City padokunda Red Bull tarafından yapılan ihlalin boyutu ve FIA tarafından kararlaştırılan yaptırımların türü hakkında çeşitli hipotezler ortaya atıldı..

Kaynaklar Red Bull'un 1.8 milyon dolara yakın bir fazla harcama yaptığını belirtiyorlar ancak buna nasıl bir yaptırım uygulanacağına dair net bir bilgi yok. İddialar para cezası ve rüzgar tüneli kullanım saatinde kısıtlama verileceği yönünde.

Görünüşe bakılırsa Red Bull'un rüzgar tüneli kullanımı %20 ila %25 arasında kısıtlanacak.

Red Bull, 2022'yi şampiyon olarak tamamladığı için gelecek yıl, 2.000 rüzgar tüneli kullanım saatinin %70'ine yani 1.400 saate sahip olacaktı.

Yüzde 25'lik bir ceza verilmesi halinde, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 50 haftalık dönemdeki rüzgar tüneli kullanım saate 1.050'ye düşecek.

FIA ayrıca prosedür hatası yapmakla suçlanan Aston Martin hakkındaki kararını da açıklayacak. İngiliz ekibe para cezası verilmesi bekleniyor.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images