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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, bütçe sınırından korkmuyor

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Red Bull, bütçe sınırından korkmuyor
Ekleyen:
5 Haz 2020 17:08

Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner, 2021'den itibaren uygulamaya geçecek olan bütçe sınırının büyük takımları daha çok etkileyeceğini ancak bundan bir korkularının olmadığını söyledi.

F1 ve FIA, geçen hafta yeni bütçe sınırını doğrulamıştı. Bu kapsamda 2021'de senelik 145 milyon, 2022'de 140 milyon dolar, 2023'te ise 135 milyon dolar bütçe sınırı olacak.

Bu limit küçük ve orta sıra takımları için sıkıntı yaratmayacak çünkü çoğu bu doğrultuda bütçelere sahip oluyordu ancak büyük takımlar yaklaşık 3 kat büyük bütçeye sahip oldukları için buna ayak uydurmakta daha çok zorlanacak gibi görünüyorlar.

Motorsport.com'a konuşan Horner, "İçerisinde bulunduğunuz sektör için neyin doğru olduğuna bakmalısınız. Bazen sizin lehinize olan şeyler, sporun çıkarlarının gerisinde kalır."

"Bu konuda bütünsel düşündüm ve günün sonunda krema her zaman en tepeye kadar yükselecek. Yani kurallar ne olursa olsun, adapte olmak her zamanki kadar rekabetçi olmak bize bağlı olacak."

"Biz senelerdir bu konuda başarılı olduk ve yeni teknik ve finansal kurallar döneminde de bunu uygulamalıyız." dedi.

Bütçede azalma büyük takımların harcamalarını kontrol altına alabilmek için personel çıkarmalarını gerektirecek. Horner, Red Bull'un aynı zamanda teknoloji sektöründe de yer alması sayesinde F1 projesinde yer alan çalışanlarını diğer alanlara yönlendirebileceğine inanıyor.

Horner, "Tabii ki yeni kuralların takımın şekli üzerinde etkisi olacak ancak F1 dışında da diğer alanlarda aktivitelerimiz var. Gelişmiş teknolojiler alanında da aktivitelerimiz büyüyor."

"Çalışanlarımız bizim için önemli bir yere sahipler ve mümkün olduğu kadar çok sayıda çalışanımızı tutmaya çalışacağız." dedi.

Horner son olarak F1'in planladığı değişikliklerin genel olarak spor adına olumlu olduğunu ancak kısa vadede personel açısından sıkıntı yaratacağını kabul ediyor.

Horner, "Yeni kurallar takımların harcamalarını kontrol altına alacak. Gelir tarafını çözmemiz gerekiyor ancak harcamalar tarafında ciddi düşüş olacak çünkü her şey kontrol altında olacak."

"Gelecek 5 sene içerisinde F1 dış yatırımcılar, sponsorlar için daha çekici bir konuma gelecek. Umarım bu şekilde küçük takımları korumada yardımcı oluruz ve bu yeni teknik kurallar hedeflendiği gibi takımların daha yakın mücadele etmelerini sağlar." dedi.

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Editör Abdullah Çelik

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