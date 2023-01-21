Red Bull, bütçe sınırına geçişte 154 kişiyi işten çıkarmış

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2021 Formula 1 sezonu için bütçe sınırının getirilmesiyle, Formula 1 devrim niteliğinde bir adım atmış oldu. Bütçe sınırı bir yandan daha küçük takımların gelecekte en iyi takımlarla benzer seviyede mücadele etmesine yardımcı olurken, diğer yandan da takımların iş modellerinin kârâ geçmesini sağladı.

Başlangıçta bütçe sınırının 175 milyon dolar olması gerekiyordu, ancak COVID-19 nedeniyle sporun büyük zararlar ettiği zor bir 2020'nin ardından, bütçe sınırının 145 milyon dolara (136,5 milyon avro) düşürülmesine karar verildi. Sonrasında bu rakam her yıl 5 milyon dolar azaldı.

Özellikle Red Bull, Ferrari ve Mercedes gibi üst düzey takımlar, daha önce sezon başına yaklaşık 400 milyon euro, hatta motor departmanı da hesaba katıldığında yarım milyardan fazla harcarken, birdenbire 145 milyon dolarlık bütçelerle çalışmak zorunda kaldılar.

Eğer 2019 ve 2021 takımlarının harcamalarını karşılaştırırsanız, bütçe sınırına rağmen giderlerin çok fazla değişmediğini fark edersiniz. En iyi takımlar Red Bull ve Mercedes hâlâ 350 milyon eurodan fazla harcarken, daha küçük takımlar bütçelerini artırdı.

Takımların toplam harcamaları:

Takım 2019 2021 Farklılık Red Bull 373,8 milyon euro 371,5 milyon euro -2,3 milyon euro Ferrari - - - Mercedes 394,6 milyon euro 355,7 milyon euro -38,9 milyon euro Alpine 204 milyon euro 200,8 milyon euro -3,2 milyon euro McLaren 317,9 milyon euro 316 milyon euro -1,9 milyon euro Sauber - - - Aston Martin 182,5 milyon euro 244,7 milyon euro +62,2 milyon euro Haas 120,1 milyon euro 94 milyon euro -26 milyon euro AlphaTauri 165,9 milyon euro 165,8 milyon euro -0,1 milyon euro Williams 150,5 milyon euro 188,7 milyon euro +38,2 milyon euro

Karşılaştırmada 2020 baz alınmadı çünkü pandemi vardı ve sezondaki yarış sayısı azalmıştı. Haliyle 2019, daha iyi bir kıyas noktası oldu.

Görüldüğü üzere ücretler bütçe sınırının üzerinde çünkü düzenlemelerde çok sayıda istisna var. Örneğin pazarlama giderleri, yarış hafta sonları için otel konaklama masrafları, sürücü maaşları ve en yüksek maaşlı üç çalışanın ücreti, bütçe sınırına dahil değil.

Max Verstappen ve Lewis Hamilton şu anda gridin en çok kazanan isimleri. Bu da Mercedes ve Red Bull'un maaşlarını değiştiren bir durum.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, followed by Lando Norris, McLaren MCL36, the rest of the pack at the start of the race Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Bütçe sınırının ana etkisini görmek için takımların çalışan sayısına bakmak daha doğru görünüyor.

Red Bull, 2020'ye kıyasla hem Red Bull Technology hem de Red Bull Racing'de 154 kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldı; Sadece Red Bull Technology'nin tasarım departmanında yaklaşık 100 kişi işten çıkarıldı.

Takımların toplam çalışan sayıları:

Takım 2019 2021 Farklılık Red Bull 875 721 -154 Ferrari - - - Mercedes 1063 1004 -59 Alpine 778 820 +42 McLaren 841 837 -4 Sauber - - - Aston Martin 479 457 -22 Haas 102 108 +6 AlphaTauri 332 353 +21 Williams 675 755 +80

Mercedes'teki yeniden yapılanma daha küçük çaplıydı ve sadece 59 çalışan işten çıkarıldı. Gümüş Oklar'ın Red Bull'dan neredeyse 300 kişi daha fazla çalışana sahip olabilmesinin başlıca nedeni, çalışanlara genel anlamda daha az ödeme yapılması oldu. Red Bull'da bir çalışan 2021'de yılda ortalama 160.000 euro kazanırken, Mercedes'te bu ücret 123.000 euroydu.

Buna ek olarak Red Bull, bazı çalışanlarını 2021'de kurulan Red Bull Powertrains'e kaydırmış olabilir, ancak sadece Mercedes'in değil, McLaren, Alpine ve hatta Williams'ın da Red Bull'dan daha fazla çalışanı olduğunu belirtmek gerekiyor.

Küçük takımlar bütçe sınırından çok fazla etkilenmedikleri için, çalışan sayısında artış olması şaşırtıcı değil.

Bütçe sınırı takımların gelirlerini artırdığı gibi harcamaları da düşürüyor. Örneğin Mercedes, 2019'a kıyasla 2021'de 44 milyon euro daha az harcadı fakat yaklaşık 31 milyon euro daha fazla kazandı. Bu da Mercedes'in rkârını 16,6'dan (2019) 77,8 milyon euro'ya (2021) çıkardı.