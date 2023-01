Red Bull, bütçe sınırına geçişte 154 kişiyi işten çıkarmış

2021 Formula 1 sezonu için bütçe sınırının getirilmesiyle, Formula 1 devrim niteliğinde bir adım atmış oldu. Bütçe sınırı bir yandan daha küçük takımların gelecekte en iyi takımlarla benzer seviyede mücadele etmesine yardımcı olurken, diğer yandan da takımların iş modellerinin kârâ geçmesini sağladı.

Başlangıçta bütçe sınırının 175 milyon dolar olması gerekiyordu, ancak COVID-19 nedeniyle sporun büyük zararlar ettiği zor bir 2020'nin ardından, bütçe sınırının 145 milyon dolara (136,5 milyon avro) düşürülmesine karar verildi. Sonrasında bu rakam her yıl 5 milyon dolar azaldı.

Özellikle Red Bull, Ferrari ve Mercedes gibi üst düzey takımlar, daha önce sezon başına yaklaşık 400 milyon euro, hatta motor departmanı da hesaba katıldığında yarım milyardan fazla harcarken, birdenbire 145 milyon dolarlık bütçelerle çalışmak zorunda kaldılar.

Eğer 2019 ve 2021 takımlarının harcamalarını karşılaştırırsanız, bütçe sınırına rağmen giderlerin çok fazla değişmediğini fark edersiniz. En iyi takımlar Red Bull ve Mercedes hâlâ 350 milyon eurodan fazla harcarken, daha küçük takımlar bütçelerini artırdı.

Takımların toplam harcamaları:

Karşılaştırmada 2020 baz alınmadı çünkü pandemi vardı ve sezondaki yarış sayısı azalmıştı. Haliyle 2019, daha iyi bir kıyas noktası oldu.

Görüldüğü üzere ücretler bütçe sınırının üzerinde çünkü düzenlemelerde çok sayıda istisna var. Örneğin pazarlama giderleri, yarış hafta sonları için otel konaklama masrafları, sürücü maaşları ve en yüksek maaşlı üç çalışanın ücreti, bütçe sınırına dahil değil.

Max Verstappen ve Lewis Hamilton şu anda gridin en çok kazanan isimleri. Bu da Mercedes ve Red Bull'un maaşlarını değiştiren bir durum.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, followed by Lando Norris, McLaren MCL36, the rest of the pack at the start of the race

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images