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Formula 1 Haberler

Red Bull, bütçe sınırı olayı sebebiyle bazı 2022 güncellemelerini iptal etti

Red Bull'un RB18 için getireceği güncelleme planları, takım kendisini bir bütçe sınırı skandalının ortasında bulduğu için iptal edildi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Red Bull, bütçe sınırı olayı sebebiyle bazı 2022 güncellemelerini iptal etti
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Geçen ayın sonlarında Singapur Grand Prix'sinde Red Bull'un geçen yılki bütçe sınırını aştığını öne süren raporlar gelmeye başladı,

İki hafta sonra FIA, takımın küçük bir bütçe ihlali (2.2 milyon dolar) yaptığını doğruladı.

Red Bull sadece 7 milyon dolar para cezasına çarptırılmakla kalmadı, aynı zamanda İhlali Kabul Anlaşmasını imzaladıktan sonra takımın 2023 aerodinamik geliştirme test süresi %10 azaltıldı.

Ancak Formu1a.uno, bu durumun gelecek yılki aracın gelişimi üzerinde bir etkisi olmasının yanı sıra, bu yıl da aracın gelişiminin durmasına sebep olduğunu söylüyor.

Formu1a.uno, Red Bull'un haftalardır gelecek yılki otomobil üzerinde çalıştığını ve bu yıl, 2023 için planlanan bazı güncellemeleri yapmayı planladığını bildirdi.

İtalyan yayını, "2023 için testler olmadığı için son birkaç yarış, 2023 aracı için faydalı veriler toplayacak olan bir pistte bazı aerodinamik güncellemeleri denemek için çok faydalı olurdu." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, on the grid

Max Verstappen, Red Bull Racing, on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak bu güncellemeler askıya alındı.

Takım, Singapur'dan sonra RB18'e güncelleme getirmeyi bırakmaya karar verdi.

Red Bull kaynaklarına göre, yazın çarpışma testlerini geçen ancak hiç tanıtılmayan yeni ve daha hafif şasiye ek olarak Red Bull; aracın yan taraflarında ve zeminde küçük güncellemeler yapmaya devam edecekti.

Ancak şimdi, bu güncellemelerin hiçbirinin getirilmeyeceği bildiriliyor.

Red Bull, Singapur Grand Prix'sinden sonra büyük güncellemelerin yapıldığını açıkladı. Takımın teknik şefi Rob Marshall F1 Nation podcast'ine, "Tüm odağımız artık 2023'te."

"Hâlâ getireceğimiz ufak güncellemeler var ama artık Abu Dabi'ye kadar büyük güncellemeler getirmeyeceğiz. " dedi.

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