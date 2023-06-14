Red Bull, bütçe sınırı nedeniyle personel kaybetmelerinden şikayetçi

Takım içindeki tüm harcamaları düzenleyen bütçe sınırı, seçilen üç kişi hariç tüm personel maaşlarını da içinde barındırıyor.

Bu duruma bir çözüm arayan takımlar, önemli çalışanlarını şirket içinde başka departmanlara geçirerek bütçe sınırını delebiliyor -en büyük örnek, birkaç aydır Aston Martin'in genel teknoloji projeleriyle ilgilenen Andrew Green.

Bütçe sınırının bu sıkıntılı yanı hakkında konuşan Horner, kısa süre önce McLaren'a katılan Rob Marshall'ın da bu statüde olduğunu ve kaliteli personele fazla maaş ödeyemedikleri için takımda tutmalarının zorlaştığını itiraf etti.

Horner, "Bütçe sınırı nedeniyle takımdaki birçok kişinin yerini garanti altına alamıyoruz, günün sonunda herkes de kendi geleceğini düşünüyor."

"Rob son yıllarda başka projelere odaklanmıştı ve McLaren'in yaptığı teklif muhtemelen bizim iki katımız kadardı! Dolayısıyla takımdan ayrılmak istediği için onu suçlayamazsınız."

"İşlerin yanlış gitmediğinden emin olmalısınız. Örneğin önemli miktarda katkıda bulunmuş uzun süreli personeliniz var ve sırf bütçe sınırı nedeniyle onları görevlerinden koparmak istemezsiniz."

"Son zamanda bu durum nedeniyle birçok tartışma yaşıyor ve birçok personelin işine son vermek zorunda kalıyoruz."

"Jayne Poole [eski Red Bull COO'su ve İK direktörü] da bunlardan biriydi. Kendisini işten çıkardık çünkü bütçe sınırı dahilinde ideal bir rol bulamıyorduk."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, in the pits Photo by: Jake Grant / Motorsport Images