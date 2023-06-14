Kayıt Ol
Önceki / Prost: "Perez 'imkansız' bir görevle karşı karşıya" Sonraki / Sebastian Vettel, Eylül ayında Nürburgring'de Red Bull direksiyonuna dönüyor
Formula 1 Haberler

Red Bull, bütçe sınırı nedeniyle personel kaybetmelerinden şikayetçi

Red Bull takım patronu Christian Horner, bütçe sınırı nedeniyle personel kaybettiklerini ve bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Takım içindeki tüm harcamaları düzenleyen bütçe sınırı, seçilen üç kişi hariç tüm personel maaşlarını da içinde barındırıyor.

Bu duruma bir çözüm arayan takımlar, önemli çalışanlarını şirket içinde başka departmanlara geçirerek bütçe sınırını delebiliyor -en büyük örnek, birkaç aydır Aston Martin'in genel teknoloji projeleriyle ilgilenen Andrew Green.

Bütçe sınırının bu sıkıntılı yanı hakkında konuşan Horner, kısa süre önce McLaren'a katılan Rob Marshall'ın da bu statüde olduğunu ve kaliteli personele fazla maaş ödeyemedikleri için takımda tutmalarının zorlaştığını itiraf etti.

Horner, "Bütçe sınırı nedeniyle takımdaki birçok kişinin yerini garanti altına alamıyoruz, günün sonunda herkes de kendi geleceğini düşünüyor." 

"Rob son yıllarda başka projelere odaklanmıştı ve McLaren'in yaptığı teklif muhtemelen bizim iki katımız kadardı! Dolayısıyla takımdan ayrılmak istediği için onu suçlayamazsınız."

"İşlerin yanlış gitmediğinden emin olmalısınız. Örneğin önemli miktarda katkıda bulunmuş uzun süreli personeliniz var ve sırf bütçe sınırı nedeniyle onları görevlerinden koparmak istemezsiniz."

"Son zamanda bu durum nedeniyle birçok tartışma yaşıyor ve birçok personelin işine son vermek zorunda kalıyoruz." 

"Jayne Poole [eski Red Bull COO'su ve İK direktörü] da bunlardan biriydi. Kendisini işten çıkardık çünkü bütçe sınırı dahilinde ideal bir rol bulamıyorduk."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, in the pits

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, in the pits

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Prost: "Perez 'imkansız' bir görevle karşı karşıya"

Sebastian Vettel, Eylül ayında Nürburgring'de Red Bull direksiyonuna dönüyor
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde"

Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde"

Formula 1
Kanada GP

Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde" Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde"

Imola organizatörleri, F1 kupa müzayedesi ile sel yardımı için 247.171£ topladı

Imola organizatörleri, F1 kupa müzayedesi ile sel yardımı için 247.171£ topladı

Formula 1

Imola organizatörleri, F1 kupa müzayedesi ile sel yardımı için 247.171£ topladı Imola organizatörleri, F1 kupa müzayedesi ile sel yardımı için 247.171£ topladı

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Russell: "Verstappen bu sezon 'daha az agresif'"

Russell: "Verstappen bu sezon 'daha az agresif'"

Formula 1
Kanada GP

Russell: "Verstappen bu sezon 'daha az agresif'" Russell: "Verstappen bu sezon 'daha az agresif'"

Norris: "Red Bull'dan Marshall'ın gelmesi McLaren için 'büyük bir adım'"

Norris: "Red Bull'dan Marshall'ın gelmesi McLaren için 'büyük bir adım'"

Formula 1

Norris: "Red Bull'dan Marshall'ın gelmesi McLaren için 'büyük bir adım'" Norris: "Red Bull'dan Marshall'ın gelmesi McLaren için 'büyük bir adım'"

Horner: "Başarılarımız artık çok daha fazla şey ifade ediyor"

Horner: "Başarılarımız artık çok daha fazla şey ifade ediyor"

Formula 1

Horner: "Başarılarımız artık çok daha fazla şey ifade ediyor" Horner: "Başarılarımız artık çok daha fazla şey ifade ediyor"

Son Haberler

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

F1 Formula 1
Kanada GP

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım" Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor

Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor

F1 Formula 1
Kanada GP

Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor

Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular

Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular

F1 Formula 1

Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular

Ford, fabrika desteğiyle Dakar Rallisi'ne giriş yapıyor!

Ford, fabrika desteğiyle Dakar Rallisi'ne giriş yapıyor!

DAKR Dakar
Dakar

Ford, fabrika desteğiyle Dakar Rallisi'ne giriş yapıyor! Ford, fabrika desteğiyle Dakar Rallisi'ne giriş yapıyor!

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

Formula 1
Kanada GP
Kemal Şengül

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım" Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor

Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor

Formula 1
Kanada GP
Altay Gök

Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor

Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular

Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular

Formula 1
Lucas di Grassi

Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular

Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde"

Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde"

Formula 1
Kanada GP
Adam Cooper

Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde" Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde"

Sebastian Vettel, Eylül ayında Nürburgring'de Red Bull direksiyonuna dönüyor

Sebastian Vettel, Eylül ayında Nürburgring'de Red Bull direksiyonuna dönüyor

Formula 1
Kanada GP
Altay Gök

Sebastian Vettel, Eylül ayında Nürburgring'de Red Bull direksiyonuna dönüyor Sebastian Vettel, Eylül ayında Nürburgring'de Red Bull direksiyonuna dönüyor

Red Bull, bütçe sınırı nedeniyle personel kaybetmelerinden şikayetçi

Red Bull, bütçe sınırı nedeniyle personel kaybetmelerinden şikayetçi

Formula 1
Adam Cooper

Red Bull, bütçe sınırı nedeniyle personel kaybetmelerinden şikayetçi Red Bull, bütçe sınırı nedeniyle personel kaybetmelerinden şikayetçi

Prost: "Perez 'imkansız' bir görevle karşı karşıya"

Prost: "Perez 'imkansız' bir görevle karşı karşıya"

Formula 1
Kanada GP
Ezel Tan

Prost: "Perez 'imkansız' bir görevle karşı karşıya" Prost: "Perez 'imkansız' bir görevle karşı karşıya"

Montreal'de yağmur bekleniyor

Montreal'de yağmur bekleniyor

Formula 1
Kanada GP
Ezel Tan

Montreal'de yağmur bekleniyor Montreal'de yağmur bekleniyor

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol