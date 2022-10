Red Bull: "Bütçe sınırı ihlalinden hiçbir fayda sağlamadık"

Red Bull, F1'in yönetim organının geçen hafta takımın 2021 için 145 milyon dolarlık bütçe sınırını ihlal ettiğini açıklamasının ardından olası bir Kabul Edilen İhlal Anlaşması konusunda FIA ile şu anda görüşmelerde bulunuyor.

Takım, bütçe sınırını ihlal ettiği iddialarını reddetti. Ancak diğer takımlar, aşırı harcamanın pist üzerindeki sonuçlar üzerinde yaratabileceği potansiyel etki göz önüne alındığında, bu konuda katı bir önlem alınması çağrısında bulundular.

Cumartesi günü FIA basın toplantısında konuşan Horner, iddia edilen fazla harcamanın 2021 ve bu yılki başarılarına katkıda bulunacağı iddiasını reddetti ve bunun ilgili maliyetlerin yorumlanmasına bağlı olduğunu söyledi.

Horner, “FIA ile bu maliyetlerin ne olduğu ve potansiyel koşulları hafifleten şeyler hakkında görüşme halindeyiz."

"Ancak hem 2021 hem 2022'de, bütçe sınırı konusunda hiçbir açıdan fayda sağlamadık. Bütçe sınırının üstüne çıkmadık."

"Yeni yönetmelikte olduğu gibi, bazı şeylerin potansiyel olarak sorgulanmasını veya açıklığa kavuşturulmasını bekliyorduk. Ama dış, profesyonel muhasebe, bu kuralların yorumlanmasına, ve 52 sayfalık bir belgeye dayanarak, bu durum bizim tarafımızdan oldukça açık."

"Yani hiçbir şekilde 2021, 2022, 2023 ve 2024, hatta bazı takımların iddia ettiği gibi -ki bu oldukça hayali bir düşünce- 2026 için bir avantaj elde ettiğimizi düşünmüyoruz." dedi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, chats with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the grid

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images