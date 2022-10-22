Red Bull: "Bütçe sınırı ihlalinden hiçbir fayda sağlamadık"

Haberi dinle

Red Bull, F1'in yönetim organının geçen hafta takımın 2021 için 145 milyon dolarlık bütçe sınırını ihlal ettiğini açıklamasının ardından olası bir Kabul Edilen İhlal Anlaşması konusunda FIA ile şu anda görüşmelerde bulunuyor.

Takım, bütçe sınırını ihlal ettiği iddialarını reddetti. Ancak diğer takımlar, aşırı harcamanın pist üzerindeki sonuçlar üzerinde yaratabileceği potansiyel etki göz önüne alındığında, bu konuda katı bir önlem alınması çağrısında bulundular.

Cumartesi günü FIA basın toplantısında konuşan Horner, iddia edilen fazla harcamanın 2021 ve bu yılki başarılarına katkıda bulunacağı iddiasını reddetti ve bunun ilgili maliyetlerin yorumlanmasına bağlı olduğunu söyledi.

Horner, “FIA ile bu maliyetlerin ne olduğu ve potansiyel koşulları hafifleten şeyler hakkında görüşme halindeyiz."

"Ancak hem 2021 hem 2022'de, bütçe sınırı konusunda hiçbir açıdan fayda sağlamadık. Bütçe sınırının üstüne çıkmadık."

"Yeni yönetmelikte olduğu gibi, bazı şeylerin potansiyel olarak sorgulanmasını veya açıklığa kavuşturulmasını bekliyorduk. Ama dış, profesyonel muhasebe, bu kuralların yorumlanmasına, ve 52 sayfalık bir belgeye dayanarak, bu durum bizim tarafımızdan oldukça açık."

"Yani hiçbir şekilde 2021, 2022, 2023 ve 2024, hatta bazı takımların iddia ettiği gibi -ki bu oldukça hayali bir düşünce- 2026 için bir avantaj elde ettiğimizi düşünmüyoruz." dedi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, chats with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the grid Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Horner, basın toplantısında, geçen hafta bir takım tarafından yapılan herhangi bir aşırı harcamanın 'hile teşkil ettiğini' söyleyen bir mektup yazan McLaren patronu Zak Brown da dahil olmak üzere, Red Bull'a karşı iddialarda bulunan rakip takım patronlarına karşı sert bir çıkışta bulundu.

Horner, başka bir takımın tüm bilgiler olmadan hile iddiasında bulunmasının 'son derece hayal kırıklığı yarattığını' ve 'kesinlikle şok edici' olduğunu söyledi.

Horner, "Singapur'dan bu yana suçlamalar nedeniyle yargılanıyoruz."

"Gerçek dışı rakamlar basına yansıdı. Ve akıl sağlığının önemli olduğu bir çağda markamıza, ortaklarımıza, pilotlarımıza ve iş gücümüze verilen zarar çok fazla. İş gücümüzde gerçekten önemli sorunlar görüyoruz."

“Çalışanların çocuklarının oyun alanlarında zorbalığa uğradığını bile duyuyoruz, bu; doğru olmayan ve diğer takımlardan gelen hayali iddialar yüzünden."

"Herhangi bir gerçeğe sahip olmadan böyle bir iddiada bulunamazsınız. Bazı rakiplerimizin davranışlarından dolayı dehşete düştük.” dedi.

Horner, cuma günü Austin'de FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ile konu hakkında görüştü ve konuyla ilgili hızlı bir çözüm bulmayı umduğunu söyledi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Ancak sürecin olası bir Kabul Edilen İhlal Anlaşmasının ötesine geçmesi halinde aylarca sürebileceğini de ekledi. FIA ve Red Bull bir anlaşmaya varamazlarsa, konu F1'in Maliyet Sınırı Karar Paneline yönlendirilecek.

Horner, "Bu süreçte son 10 gündür FIA ile bir ileri bir geri gidiyoruz."

"Bu hafta sonundan önce çözülmesini umuyordum ama umarım artık bu hafta sonu çözülebilir. Bu olmazsa bir sonraki süreç, maliyet tavanı yönetim paneline gitmektir ve bunun ötesinde, Uluslararası Temyiz Mahkemesi vardır."

"Yani bu konu altı, dokuz ay daha uzatabilir ve artık bu konunun kapanmasını istiyoruz. FIA ile bazı sağlıklı ve verimli görüşmeler yaptığımızı düşünüyorum."

"Yakın gelecekte bir sonuca varabileceğimizi umuyorum." dedi.