Red Bull, bütçe sınırı cezasına rağmen nasıl rekabetçi kalabildi?

Geçen yıl son turlarda dayanıklılık sorunları nedeniyle hem Max Verstappen'i, hem de Sergio Perez'i kaybederek sıfır çeken Red Bull, bu kez işleri tam tersine çevirdi.

Sıralama turlarında ilk çizgiyi kapatan takım, yarışta ise Verstappen ile dominant bir galibiyet elde ederken startta geçilmesine rağmen yerini ilk pitlerin ardından geri alan Perez ile de duble yapmayı başardı.

RB19 o kadar hızlıydı ki, yarışın ardından konuşan George Russell, Red Bull'un bu sezon her yarışı kazanacağını iddia etti.

Ancak bu performans Red Bull ve RB19 hakkında başka bir soruyu da gündeme getirdi: takımın normalde bu sezon 2021 bütçe sınırını aştığı için ceza alması ve rüzgar tüneli süresinde kısıntı cezası alması gerekmiyor muydu?

Red Bull bu sezon normalde zaten takımlar şampiyonu olduğu için normal rüzgar tüneli süresinin sadece %70'ini kullanabilecekti -bu rakam Ferrari için %75, Mercedes için %80.

Ancak bütçe sınırı cezası olarak %10 kısıntı cezası alan Red Bull, artık normal sürenin sadece %63'ünü kullanabilecek.

Dolayısıyla sorulması gereken bir diğer soru meydana çıkıyor: Red Bull, %12'lik devasa farka rağmen, nasıl Ferrari'yi ezip geçti?

Bunun sebebi aslında sadece zamanlama: nitekim takım yeni RB19'u tasarlamaya başladığında henüz bütçe sınırının aşıldığı ortaya çıkmamıştı ve olaylar patlak verene kadar takım çoktan lansman aracını tamamlamıştı.

Verstappen'in şampiyonluğu gayriresmi olarak Ağustos ayının sonundaki Belçika GP'sinde garantilediği hesaba katılırsa takımın RB18'in gelişimini durdurduğunu ve bu yılki araca odaklanmaya başladığını da söyleyebiliriz.

Kısacası, şu anda pistte gördüğümüz RB19 -ve belki de ilk güncelleme paketi- bütçe sınırı cezası devreye girmeden önce tasarlandı.

Bununla birlikte, yılın ilerleyen zamanlarında bu cezanın etkisini göstermesi bekleniyor. Eğer bu yıl belli bir noktadan sonra şampiyonluk savaşı ısınırsa, Red Bull özellikle yılın ikinci yarısında ceza nedeniyle zor durumda kalacak.

Ancak diğer takımların korktuğu gerçekleşir ve Red Bull her yarışta galibiyete oynayacak kadar dominant bir performans sergilerse o zaman da bu sıkıntılar 2024 aracı RB20'de hissedilecektir.