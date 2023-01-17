Red Bull: "Bütçe sınırı, araç geliştirmedeki 'disiplini' değiştirdi"

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F1, 2021 sezonu için takımları yıllık 145 milyon dolarlık bir bütçeyle sınırlayan ilk mali düzenlemelerini uygulamaya koydu. Bu miktar başlangıçta yılda 5 milyon dolar düşecek şekilde ayarlanmıştı, ancak 2023 için ekonomik iklim ve yükselen enflasyon oranları göz önünde bulundurularak ekstra ödenek verildi.

F1'in en büyük takımları olan Red Bull, Mercedes ve Ferrari, bütçe sınırı yürürlüğe girdiğinden bu yana hakimiyetlerini sürdürürken;, bunun zaman içinde gridi dengelemesi ve seriyi daha sürdürülebilir hale getirmesi bekleniyor.

Red Bull, RB18'in 22 yarışın 17'sini kazanarak 2013'ten bu yana ilk kez her iki şampiyonluğu da elde etmesiyle 2022 sezonunda baskın bir performans sergilemiş oldu.

Takım geçen yıl yaz aylarında rakibi Ferrari'yi geride bırakmayı başardı, ancak şu anda 2021'de bütçe sınırını aştığı için ceza olarak aerodinamik testte %10'luk bir kısıtlama ile mücadele ediyor.

Autosport/Motorsport.com'un bütçe sınırı baskısı altında bu formu korumanın ne kadar zor olduğu sorulduğunda Red Bull baş mühendisi Paul Monaghan şunları söyledi: "Bu durum disiplini değiştirdi."

“Daha önce daha büyük değişiklikler olabilecek ve bize daha fazla paraya mal olabilecek yönlere bakabiliyorduk ve bunu yapmayı düşünebilmek için son derece ayrıcalıklı bir konumdaydık."

“Bu durum biraz değişti, dolayısıyla mühendislik disiplinimiz de bu kurallara uyum sağlayacak şekilde değişti. Önceki yıllarda üstlendiğimiz şeyleri şimdi üstlenemiyoruz."

Paul Monaghan, Chief Engineer, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Monaghan bütçe sınırının 'iki ucu keskin bir kılıç' olduğunu düşünüyor çünkü 'performans sıralamasındaki konumu değiştirmeyi engelliyor'.

Monaghan, “Aynı şey diğerleri için de geçerli. Bu hepimizin keyif alması gereken bir disiplin, herkes için aynı; devam edip nasıl ilerlediğimizi göreceğiz." diye ekledi.

Bütçe sınırlamasının etkisi takımları, araçları geliştirme konusunda daha dikkatli olmaya sevk etti.

Monaghan, bütçe sınırlamaları nedeniyle Red Bull'un RB18 aracı için getirmediği bazı güncellemeler olduğunu söyledi.

Monaghan, “Bu, disiplinli olmanın farklı bir yolu."

“Sanırım soruyu farklı bir şekilde sorabilirsiniz: Gelişim hızınızı devam ettirmek için araca daha az değerli parçalar yerine doğru parçalar mı getirdiniz?"

“Rakiplerimize kıyasla cevabımızın evet olduğunu düşünebilirsiniz." dedi.