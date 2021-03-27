Red Bull, bütçe kısıtlamasına uyabilmek için ‘’acı verici’’ işten çıkarmalar yapmış

Geçtiğimiz yıl, Formula 1’in takımları 2021’den itibaren bütçelerin 145 milyon dolarla sınırlandırılması konusunda anlaşma yapmıştı.

Sürücülerin ve en üst düzey üç çalışanın maaşları bu bütçe kısıtlamasının için de olmasa da, bazı büyük Formula 1 takımları radikal değişiklikler yapmak zorunda kaldı.

2021 sezon açılış yarışının öncesinde, Horner kısıtlamalar nedeniyle çok fazla çalışanlarını işten çıkarmak zorunda olduğunu söyledi.

‘’Kış boyunca, acı verici işten çıkarmalar yapmak zorunda kaldık.’’

‘’Kendimizi yeniden boyutlandırmak zorunda kaldık. Takımın üyeleriyle vedalaşmak gerçekten zor. Bazıları 25 yıldır buradaydı.’’

"Bu çok zor bir süreç oldu ve özellikle büyük takımlar için önemli bir zorluk olmaya devam ediyor."

"İşin verimliliğini artıran bir süreç, çünkü buna ihtiyacınız var. Kişi sayısı sizin en büyük maliyetiniz, bu nedenle yapabileceğiniz kadar verimli olmanız gerekiyor."

Personelin işten çıkarılmasının acısı, takımların F1’in sprint yarışına olan duyarlılığını da artırdı.

Cumartesi gününe bir yarış daha ekleneceği için, takımlar anlaşılan bütçe sınırının aşılmasından endişe duyuyor.

Aynı şekilde kış boyunca bazı personellerini işten çıkarmak zorunda kalan Mercedes’in şefi Toto Wolff, konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’Bütçe kısıtlamasının altına inmek için gerçekten zorlanıyoruz.’’

‘’Gerçekten Stefano Domenicali ve Ross Brawn’ı [sprint yarışı fikirlerinde] desteklemek istiyoruz, bence denemeye değer.’’

‘’Ancak bunu yapmaya yetecek kâr miktarımız yok. Bütçede ek bir yarım milyon dolar ve hatta daha fazlasına ihtiyacımız var."

‘’Bu da personeli tekrar gözden geçirmek demek olabilir, ki bu da gitmek istediğimiz bir yön değil.’’

Mercedes ve Red Bull’un yanında, Ferrari de personelini azaltmak zorunda kaldı. Bazı personelini Le Mans programına gönderen Ferrari, bazılarını da Haas'ın Maranello'daki bölümüne gönderdi.