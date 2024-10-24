Red Bull, 2024 sezonunun sonunda Perez ile ilgili kararını verecek
Red Bull’un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez'in 2025'te takımla yarışıp yarışmayacağına, 2024 sezonunun sonunda karar verileceğini açıkladı.
Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sergio Perez'in geleceği, takım arkadaşı Max Verstappen'in gerisinde kaldığı kötü sezonun ardından mercek altına alındı. Meksikalı pilot şu anda Verstappen’in 204 puan gerisinde bulunuyor.
Red Bull, Haziran ayında Perez'in 2026 yılına kadar çok yıllık bir sözleşme imzaladığını açıklayarak Perez'in pozisyonuyla ilgili spekülasyonları azaltmaya çalışmıştı.
Ancak bu haber, takımın beklediği performans artışını getirmedi. Perez, şampiyonada sekizinci sırada yer alırken, Nisan ayından bu yana tek bir podyuma bile çıkamadı.
Takım, yaz arasında Perez’e bir şans daha verme kararı almış olsa da Meksikalı pilotun devam eden sorunları, yerine başkasının geçeceği söylentilerini yeniden canlandırdı.
Christian Horner'ın, Liam Lawson'ın sezon ortasında RB'ye terfi etmesinin, ana takım için yeterliliğinin değerlendirilmesiyle ilgili olduğunu açıklamasından beri, bu söylentiler arttı.
Bu arada Marko, Perez üzerindeki baskıyı artıracak bir açıklamada bulundu ve Meksikalı pilotun sözleşmesinin, gelecek sezon Verstappen'e eşlik edeceğini garanti etmeyeceğinin altını çizdi.
Marko, F1 Insider'a verdiği demeçte, “Perez'in sözleşmesi olabilir ama Formula 1’de liyakate dayalı bir sistem vardır.”
“Eğer performans olması gerektiği gibi değilse, sözleşmeler bile işe yaramaz.”
“Sezon sonunda birlikte oturup Verstappen için en iyi takım arkadaşının kim olduğuna karar vereceğiz.” dedi.
Perez'in yaşadığı sıkıntılar Red Bull'un Takımlar Şampiyonası liderliğini McLaren'a kaptırmasına neden olurken, Ferrari’nin arkadan yaklaşması da ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Horner, Red Bull’un şampiyonluk umutlarının, Perez'in kalan beş yarışta ön sıralarda daha fazla yer almasına bağlı olacağını açıkladı.
“Horner, Austin’de medyaya verdiği demeçte, “Ferrari’yi bu hafta sonu için tekrardan tebrik ediyorum.”
“Çok ama çok güçlüydüler. İki pilotları da önlerde mücadele diyor.”
“McLaren'ın pilotları da aynı şekilde, aralarında büyük bir fark yok. İşte bu noktada Takımlar Şampiyonası için Checo'nun devreye girmesine gerçekten ihtiyacımız var.” dedi.
Horner, Perez'in bu hafta sonu Autodromo Hermanos Rodriguez'deki ev yarışında alacağı kitlesel desteğin, ona ihtiyacı olan morali vereceğini umuyor.
Fans of Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Horner, “Umarım Meksika’da göreceği destek, ona gereken morali verir.”
“Sıralama turlarında kötü bir sonuç aldığınızda önünüzdeki araçları geçmek için o kadar çok zaman kaybediyorsunuz ki yarışın geri kalanıyla bağlantınız kopuyor.” diye ekledi.
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