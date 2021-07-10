Red Bull, bu sene araca getirdiği güncellemelerle 2022 aracını feda etmiyor

Milton Keynes merkezli takım, Mercedes'e kıyasla araçlarını geliştirmek konusunda daha agresif bir tutum aldı.

Mercedes'in daha limitli bir gelişim programı varken ve Alman takım Britanya Grand Prix'sine getirdikleri güncellemeden sonra muhtemelen duracakken, Red Bull hiç durmadan şasisini geliştirmeye devam ediyor.

Red Bull; kanatlar, difüzör ve taban dahil olmak üzere performanslarını geliştirebilmek için aracın tüm bölümlerinde çalışmalar yaptı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Avusturya Grand Prix'sinde aldıkları galibiyetten sonra da takımın mevcut sezona çalışma konusunda odaklı olduklarını açıkladı.

Bu sezonki sıkı geliştirme programının 2022 sezonu için oluşturduğu riskler hakkında konuşan Horner, şu ifadeleri kullandı: ''Hafta hafta, yarış yarış gitmelisiniz ve bence takımımız bu sezonki ve gelecek sezonki zorlukları dengelemekte harika bir iş çıkarıyor.''

''Bu yeni bir şey değil. Şu anda yapılan çok şey var ancak büyük kural değişiklerini geçmişte de gördük. Kaynaklarımızı dengelemeliyiz ve en çok ihtiyacımız olan şeye kullanmalıyız. Bence takım inanılmaz fazla, iyi ve verimli çalışıyor.''

Red Bull, son beş yarışı kazanmış olsa da, gelecek hafta gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix'sinin çok zorlu geçeceğini düşünüyor.

Silverstone pisti, geçtiğimiz yıllarda Mercedes aero paketinin güçlü yanlarına uyan bir pist oldu ve burada yapılacak olan yarış, Red Bull'un şu anda tüm pistlerde daha hızlı bir araca sahip olup olmadığı konusunda bir gösterge olabilir.

Horner sözlerine şunları ekledi: ''Avusturya'da daha fazla yarış yapamamış olmamız üzücü çünkü şimdi Mercedes'in son yedi yıldır güçlü olduğu bir piste gidiyoruz.''

''Sprint yarışının gelmesiyle de burada farklı zorluklarla ve farklı bir hafta sonu formatıyla karşılaşacağız. Mercedes burada yıllardır çok güçlü oldu. Aynı zamanda burası Lewis'in evi. Burada oldukça büyük bir meydan okuma bizi bekliyor.''

''Mercedes'in burada çok güçlü olduğunu biliyoruz. Kendi evimizdeki formumuzu buraya taşıyıp taşıyamayacağımızı göreceğiz.''

''Bence son birkaç yarışta, araçta iyi bir çalışma aralığı bulduk ve umarım bunu Silverstone'da da görebiliriz.''

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images