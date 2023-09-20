Red Bull bu hafta sonu takımlar şampiyonluğunu ilan edebilir

F1 tarihinin en dominant sezonlarından birini geçiren ve ilk 14 yarışın tamamını kazanmayı başaran Red Bull'un serisi Singapur'da son buldu.

Zayıf bir hafta sonu geçiren ve sıralama turlarına Q2'de havlu attıktan sonra yarışı da podyum dışında bitiren takım, buna rağmen çifte şampiyonluğa oldukça yakın.

Öyle ki, Japonya'da, yani Honda'nın kendi evinde takımlar şampiyonluğunun ilan edilmesi gibi bir ihtimal dahi söz konusu.

Japonya GP'sinin ardından bitime altı yarış kalacak, kalan altı yarışta -sprint yarışlarını da dahil ettiğimizde- bir takımın alabileceği maksimum puan 309.

Red Bull'un ikinci sıradaki Mercedes ile farkı ise an itibariyle 308.

Dolayısıyla, Red Bull bu hafta takımlar şampiyonasında Mercedes'ten bir puan fazla aldığı an takımlar şampiyonluğunu kayıtsız şartsız ilan edebilecek durumda.

Verstappen bu hafta şampiyonluk ilan edemiyor

Aslına bakarsanız, Verstappen'in İtalya GP'si sonrası Japonya'da şampiyonluk ilan etme şansı vardı, ancak bunun için Singapur'da galip gelmeli ve tek olası rakibi olarak Perez'i bırakmalıydı.

Ancak kendisi bir türlü şansının yaver gitmediği Singapur'da ancak beşinci olabildi ve Japonya'da ihtiyacı olan farkı açamayacağı bir konuma geldi.

Kendisi için iyi haber, bu hafta sonu en hızlı tur puanıyla galip gelir ve Katar'da sprint yarışını kazanırsa şampiyonluğunu Ekim ayının ilk haftasında ilan edebilecek olması.

Bu da tarihin tekerrür etmesi demek, nitekim kendisi geçen yıl 9 Ekim'de şampiyon olmuştu.