Red Bull, Verstappen'i Imola'da neden 2022 F1 aracına oturttu?

İspanya Grand Prix'sine hazırlanan Max Verstappen bu hafta Imola'da 2022 Formula 1 aracıyla özel bir test gerçekleştirdi.

Salı günü Fransa'da bazı tanıtım çalışmalarını tamamladıktan sonra Verstappen, Perşembe günkü medya günü için Barselona'ya uçmadan önce Çarşamba günü RB18 ile bazı sürüşler için o akşam Imola'ya gitti.

Takımlar düzenli olarak 2022 araç testlerine ev sahipliği yapsa da, bunlar genellikle ya genç sürücülerin hızlanması için (Mercedes'in Andrea Kimi Antonelli için yaptığı gibi) ya da çekim günleri için yapılıyor.

Ancak Imola'da durum farklıydı çünkü bu testin Red Bull'un son yarışlarda kendisini geride bırakan bordür sürüşü sorununu çözme konusundaki kararlılığının bir işareti olduğu ortaya çıktı.

Aero platformunu bozduğu için yumuşak sürüşten hoşlanmayan RB20'nin özellikleri, Imola, Monaco ve hatta Montreal gibi hızlı olmanın bordürlerde çok fazla zıplamayı gerektirdiği pistlerde onu açıkta bıraktı.

Her ne kadar bu zayıflık yeni olmasa ve takımın daha önce de yaşadığı bir şey olsa da, rakiplerin takıma çok daha yakın olması, sorunun artık geçmişe göre çok daha pahalıya mal olduğu anlamına geliyor.

Imola'da 2022 aracıyla yapılan sürüş, hem Red Bull'un hem de Verstappen'in şu anda bordür sürüşüyle ilgili ne kadar büyük bir sorunla karşı karşıya olduğuna dair bir referans almalarına yardımcı olmayı amaçlıyordu.

Geçtiğimiz ay Imola'da mevcut RB20'yi deneyimledikten sonra, sorunun bu kadar belirgin olmadığı iki yaşındaki bir araçla piste dönmek, takımın şu anda ne kadar büyük bir sıkıntıda olduğuna ve işlerin nerede yanlış gittiğine dair bazı cevapları ortaya çıkarabilir.

Test hakkında konuşan Red Bull'un baş mühendisi Paul Monaghan şunları söyledi: "Max'e bir önceki otomobilden referans vermeye çalıştık."

"Mevcut bir aracın güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmeye çalıştığınızda, onun referansı mevcut araçtır. Ve 'Oh, önceki yıllarda şunu yaptık, bunu yaptık' diyebilirsiniz. Ama gerçekten öyle mi? Çünkü ikisini aynı anda çalıştırmadık."

"Dolayısıyla, o aracı çıkarırken Max'e onu değerlendirebileceği bir referans vermeye çalıştık ve o da bize bu konuda geri bildirim verebildi. Şimdi, onunla ne yapacağımız bize bağlı."

Monaghan, testin daha çok sürücünün geri bildirimlerinin nereden geldiğini anlamaya yönelik olduğunu ve aynı zamanda Verstappen'e şu anda nerede durduğunu tespit etmek için daha iyi bir referans noktası sağladığını söyledi.

"Geri bildirimleri değişmeyecek, sadece ona farklı bir referans verebiliriz. Araçların güçlü ve zayıf yönleri bizim onu nasıl algıladığımızdır."

"Açıkçası rakiplerimize göre değerlendirme yapabiliriz, ancak bunu onun yorumlarıyla, Checo'nun yorumlarıyla harmanlıyoruz ve 'Tamam, iyi miyiz? Kötü müyüz?'"

"Verilere bakalım, diğer insanlardan daha iyi ya da daha kötü olduğumuzu söylemenin geçerli olup olmadığını görelim. Onun algısı nedir? Bunu neden söylüyor? Ve sonra, bu konuda ne yapabiliriz?"

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, takımın Imola hafta sonundan bir zaferle daha çıkmasına rağmen, bunun muhtemelen RB20'nin güçlü yanlarından çok Verstappen'in parlaklığına borçlu olduğunu söyledi.

"Imola'da kazandık ama bunu sadece Max ve onun nitelikleri sayesinde kazandık. Orada yol tutuşla ilgili bazı ciddi sorunlar yaşadık."

"Daha eski bir aracınız olsa bile, yine de bazı şeyleri simüle etmek ve orada bordür ve yol tutuşla ilgili sorunun ne olduğunu bulmak yardımcı oluyor."

Imola testi Red Bull'a hiçbir zaman bordür sürüşü sorunlarına çözüm bulacak bir evreka anı yaşatmayacak olsa da, en azından takımın basit olmayan bir sorunu çözme konusunda ciddi olduğunu gösteriyor.

Monaghan, "Eğer kolay olsaydı, çoktan yapmış olurduk. Kolay olmayacak."

"Ama diğer arabalara bakıyorum ve kaldırımlara binmiş gibi görünmüyorlar. Bir şeye çarpıyorlar ve o şey havaya fırlıyor. Biz de aynısını yapacağız.

"Asıl soru şu: Rakiplerimizden daha hızlı olmak için yeterince büyük bir gelişme gösterebilecek miyiz? Asıl zorluk bu ve nasıl yapacağımızı bilmediğimiz bir cevap."

"Yarıştan yarışa ilerleyen bu süreçte elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." dedi.

