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Formula 1 Brezilya GP
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Red Bull, Brezilya'da en hızlı pit stopu yaptı

Brezilya Grand Prix'si hafta sonunda en hızlı pit stopu yapan takım Red Bull oldu.

Editör Ezel Tan
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Red Bull Racing ekibi, Max Verstappen'in Red Bull Racing RB19 aracında pit stop gerçekleştiriyor

Red Bull mekanikerleri Sao Paulo'da Max Verstappen'in lastiklerini 27. turda 2,22 saniyede değiştirdi ve yarışın en hızlı pit stopuna imza attı.

Takımlar yarış boyunca toplamda 35 pit stop yaptı. En uzun pit stop Nico Hulkenberg'in 9 saniyelik pit stopuydu.

Yarışta yapılan pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Red Bull M. Verstappen 2.22 27 25
2. McLaren O. Piastri 2.25 23 18
3. Red Bull S. Perez 2.27 20 15
4. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.29 55 12
5. Ferrari C. Sainz 2.35 26 10
6. Red Bull S. Perez 2.37 46  
7. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.40 26  
8. Aston Martin L. Stroll 2.51 22 8
9. McLaren O. Piastri 2.52 52  
10. Red Bull M. Verstappen 2.53 56  
11. Aston Martin F. Alonso 2.58 47 6
12. McLaren L. Norris 2.58 59 4
13. Alpine P. Gasly 2.59 46 2
14. AlphaTauri D. Ricciardo 2.60 55 1
15. Alfa Romeo G. Zhou 2.61 15  
16. McLaren L. Norris 2.62 27  
17. Mercedes L. Hamilton 2.70 18  
18. Aston Martin F. Alonso 2.81 25  
19. AlphaTauri D. Ricciardo 2.83 26  
20. Alpine E. Ocon 2.88 51  
21. Ferrari C. Sainz 2.88 51  
22. Mercedes G. Russell 2.92 19  
23. Alfa Romeo V. Bottas 2.96 18  
24. Mercedes G. Russell 3.08 45  
25. Mercedes L. Hamilton 3.13 46  
26. Haas N. Hulkenberg 3.15 46  
27. Alpine E. Ocon 3.18 14  
28. Alpine E. Ocon 3.20 31  
29. Haas N. Hulkenberg 3.38 21  
30. Williams L. Sargeant 3.43 44  
31. Williams L. Sargeant 3.50 17  
32. Williams L. Sargeant 3.57 01  
33. Alpine P. Gasly 4.14 26  
34. Aston Martin L. Stroll 4.32 52  
35. Haas N. Hulkenberg 9.09 01  

Red Bull, 20 yarışta topladığı 507 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.

Ferrari 422 puanla ikinci, McLaren ise 360 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Red Bull 507
2. Ferrari 422
3. McLaren 360
4. AlphaTauri 225
5. Alpine 190
6. Aston Martin 143
7. Mercedes 90
8. Williams 36
9. Alfa Romeo 34
10. Haas 13

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede artık 1.80 saniye ile McLaren var. Ferrari de 1.93 saniye ile ikinci sıraya çıkmış durumda.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Yarışçı Grand Prix Zaman
1. McLaren L. Norris Katar 1.80
2. Ferrari C. Leclerc Katar 1.93
3. Red Bull S. Perez Macaristan 1.98
4. McLaren O. Piastri Katar 2.00
5. Red Bull M. Verstappen Hollanda 2.01
6. McLaren O. Piastri Macaristan 2.01
7. McLaren L. Norris Austin 2.07
8. Red Bull S. Perez İspanya 2.07
9. McLaren L. Norris Avusturya 2.10
10. Ferrari C. Leclerc Suudi Arabistan 2.10
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