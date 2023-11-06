Red Bull, Brezilya'da en hızlı pit stopu yaptı
Brezilya Grand Prix'si hafta sonunda en hızlı pit stopu yapan takım Red Bull oldu.
Red Bull mekanikerleri Sao Paulo'da Max Verstappen'in lastiklerini 27. turda 2,22 saniyede değiştirdi ve yarışın en hızlı pit stopuna imza attı.
Takımlar yarış boyunca toplamda 35 pit stop yaptı. En uzun pit stop Nico Hulkenberg'in 9 saniyelik pit stopuydu.
Yarışta yapılan pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Red Bull
|M. Verstappen
|2.22
|27
|25
|2. McLaren
|O. Piastri
|2.25
|23
|18
|3. Red Bull
|S. Perez
|2.27
|20
|15
|4. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.29
|55
|12
|5. Ferrari
|C. Sainz
|2.35
|26
|10
|6. Red Bull
|S. Perez
|2.37
|46
|7. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.40
|26
|8. Aston Martin
|L. Stroll
|2.51
|22
|8
|9. McLaren
|O. Piastri
|2.52
|52
|10. Red Bull
|M. Verstappen
|2.53
|56
|11. Aston Martin
|F. Alonso
|2.58
|47
|6
|12. McLaren
|L. Norris
|2.58
|59
|4
|13. Alpine
|P. Gasly
|2.59
|46
|2
|14. AlphaTauri
|D. Ricciardo
|2.60
|55
|1
|15. Alfa Romeo
|G. Zhou
|2.61
|15
|16. McLaren
|L. Norris
|2.62
|27
|17. Mercedes
|L. Hamilton
|2.70
|18
|18. Aston Martin
|F. Alonso
|2.81
|25
|19. AlphaTauri
|D. Ricciardo
|2.83
|26
|20. Alpine
|E. Ocon
|2.88
|51
|21. Ferrari
|C. Sainz
|2.88
|51
|22. Mercedes
|G. Russell
|2.92
|19
|23. Alfa Romeo
|V. Bottas
|2.96
|18
|24. Mercedes
|G. Russell
|3.08
|45
|25. Mercedes
|L. Hamilton
|3.13
|46
|26. Haas
|N. Hulkenberg
|3.15
|46
|27. Alpine
|E. Ocon
|3.18
|14
|28. Alpine
|E. Ocon
|3.20
|31
|29. Haas
|N. Hulkenberg
|3.38
|21
|30. Williams
|L. Sargeant
|3.43
|44
|31. Williams
|L. Sargeant
|3.50
|17
|32. Williams
|L. Sargeant
|3.57
|01
|33. Alpine
|P. Gasly
|4.14
|26
|34. Aston Martin
|L. Stroll
|4.32
|52
|35. Haas
|N. Hulkenberg
|9.09
|01
Red Bull, 20 yarışta topladığı 507 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.
Ferrari 422 puanla ikinci, McLaren ise 360 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|507
|2. Ferrari
|422
|3. McLaren
|360
|4. AlphaTauri
|225
|5. Alpine
|190
|6. Aston Martin
|143
|7. Mercedes
|90
|8. Williams
|36
|9. Alfa Romeo
|34
|10. Haas
|13
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede artık 1.80 saniye ile McLaren var. Ferrari de 1.93 saniye ile ikinci sıraya çıkmış durumda.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Yarışçı
|Grand Prix
|Zaman
|1. McLaren
|L. Norris
|Katar
|1.80
|2. Ferrari
|C. Leclerc
|Katar
|1.93
|3. Red Bull
|S. Perez
|Macaristan
|1.98
|4. McLaren
|O. Piastri
|Katar
|2.00
|5. Red Bull
|M. Verstappen
|Hollanda
|2.01
|6. McLaren
|O. Piastri
|Macaristan
|2.01
|7. McLaren
|L. Norris
|Austin
|2.07
|8. Red Bull
|S. Perez
|İspanya
|2.07
|9. McLaren
|L. Norris
|Avusturya
|2.10
|10. Ferrari
|C. Leclerc
|Suudi Arabistan
|2.10
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