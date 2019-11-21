Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Rakip takımlar, Red Bull'un motor üreticisi Honda'nın Brezilya'da avantajlı olacağını söylemişti. Max Verstappen, hem pole pozisyonunu hem de yarışı kazandı.

Yüksek rakım, motorların çalışma şeklini farklı şekilde etkiliyor. Rakım nedeniyle oluşan ince havada Honda motorunun Mercedes ve Ferrari'ye karşı daha iyi çalıştığı düşünülüyor. Ancak Horner, güçlü olmalarının sadece motor kaynaklı olmadığını düşünüyor.

Horner, "Yere basma gücü seviyelerine de bakmanız lazım. Mercedes'in bizden daha yüksek yere basma gücüne sahip olduğunu düşünüyorum. Bu durum onlara yarışta yardımcı oldu ancak sıralamalarda olmadı."

"Yarışta çok rekabetçi olduklarını ve her lastik stintinin sonunda bizden daha güçlü olduklarını gördünüz. Bu açıdan motor gücü dışında yere basma gücü seviyesi de tur zamanınızı etkiliyor." dedi.

Honda'nın teknik patronu Toyoharu Tanabe de Horner'ın açıklamalarını destekleyen açıklamalar yaptı ve Brezilya performanslarının sadece kendilerine bağlı olmadığını vurguladı.

Tanabe, "Yüksek rakım sadece güç ünitesini değil, aerodinamiyi de etkiliyor. Bu açıdan genel olarak Meksika'da ve burada daha iyi, daha güçlü pakete sahiptik. Bunun için tek bir cevabım yok." dedi.

Horner, her şeye rağmen Honda'nın kendileriyle ilk sezonunda çok iyi bir momentum yakaladığını söyledi.

Horner, "Brezilya'daki son 5 pole pozisyonuna baktığımda, hepsinin Mercedes'te olduğunu gördüm. Honda'nın 1991'den bu yana burada ilk defa pole pozisyonunu alması harikaydı."

"Ardından galibiyeti de aldık. Bu, sıkı çalışmalarının meyvesini verdiğini gösteriyor. Gerçekten iyi bir momentum tutturduk." dedi.