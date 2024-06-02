Red Bull: "Bitmiş halde değiliz, hâlâ şampiyonluk mücadelesindeyiz"

Red Bull baş mühendisi Paul Monaghan, takımın RB20'ye güncellemeler getirme konusunda "uyuşuk davranmadığını" belirtti. Sezonun geri kalanının da baştan sona "sıkı bir mücadele" içinde geçeceği inanıyor.

Son zamanlarda McLaren ve Ferrari tarafından geçilen takım, sezon başlarında çok az kişinin tahmin edebileceği bir şampiyonluk mücadelesiyle karşı karşıya kaldı.

Red Bull'a rakip konumda olan Ferrari ve McLaren takımlarının, araçlarına önemli güncellemeler getirmesiyle birlikte Red Bull'un üzerinde, kendi yükseltme paketlerini sunmaları için baskı oluşurken Perez, takımın rakiplerine aynı şekilde cevap vermesi gerektiğini iddia etti.

Ancak Monaghan, mevcut bir planlarının olduğunu söyleyerek takımın gelişim sürecinden şüphe etmemeleri gerektiğini açıkça söyledi.

Monaco Grand Prix'si öncesinde Perez'in yorumlarını öğrendiğinde Monaghan, RacingNews365 de dahil olmak üzere medyaya, "Evet, bizi bilgilendirmesi çok hoş. Gidip onunla bu konu hakkında konuşacağım." diyerek mizahi bir tutum sergiledi.

"Bir yükseltmenin görsel yönleri her zaman aerodinamik performansının göstergesi olmayabilir. Daha büyük değişiklikler yapmamıza sebep olacak kadar düşük potansiyelli bir aracımız yok. Gerçekten rekabetçi bir aracımız var. Bence biz geliştirme sürecimizden şüphe etmemeliyiz. Daha gelecek yükseltmelerimiz var."

"Üretim gereksiniminin ne kadar büyük olduğu onu ne zaman getirmemiz gerektiğini belirler. Bu nedenle yükseltmelerimiz geliyor ve bu tepki verebileceğiniz bir şey değil. Çünkü geçen hafta biraz sıkışıktık ve açıkçası Miami'de yenildik. Yükseltmeleri getirme konusunda uyuşuk davranmıyoruz. Yani hazır olduklarında başlayacaklar, endişelenmeyin. Artık birkaç kişiyle yarışacağız!" dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Erik Junius

Monaghan'ın yorumları, daha önce Red Bull'un sezon başındaki performansına göre mücadele etmeye devam ettiği Monaco Grand Prix'si için gelmişti.

Perez, sıralama turlarının ilk bölümünde elendi; Max Verstappen ise son turunu iptal etmek zorunda kaldı ve yarışa altıncı sıradan başlamak zorunda kalarak pazar gününü tamamladı.

Önde gelen takımlar arasında artan benzerlikler ve tur sürelerini nasıl elde ettikleri sorulduğunda Monaghan, "Genel olarak bir yakınlaşma olduğunu düşünüyorum. Baştan sona sıkı bir mücadele olacak."

Tur zamanımıza, en yakın rakibimizden biraz farklı ulaşmamız sorun değil, bu bizim seçimimiz. Araçlar kendi seçimlerini yapabilirler ve biz de her pistte bunu yapacağız." şeklinde konuştu.