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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, bir sonraki kural döneminde kendi F1 motorunu yapmayı değerlendiriyor!

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Red Bull, bir sonraki kural döneminde kendi F1 motorunu yapmayı değerlendiriyor!
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Yardımcı Editör: Christian Nimmervoll
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, 2026'da yeni ve daha ucuz güç ünitesi kurallarına geçtikleri zaman kendi Formula 1 motorlarını üretebileceklerini düşünüyor.

Milton Keynes merkezli ekibin, 2022'den itibaren Honda projesini devralma ihtimali her geçen gün giderek artarken, önümüzdeki birkaç yıl içinde motor konusundaki uzmanlığını artırmayı hedefliyorlar.

Eğer Red Bull, altyapı anlamında rekabetçi bir güç ünitesi hazırlamaya devam edebilecek bir konumuna gelebilirse, bir adım daha ileriye gidebilir ve yeni hibrit motorlara geçilecek 2026 yılında kendi motorunu üretebilir.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Motorsport.com'la yaptığı özel röportajda 2025'ten itibaren kendi güç ünitelerini üretebileceklerini ancak kilit noktanın daha ucuz güç üniteleri olduğunu söyledi.

Marko, eğer beklendiği üzere maliyeti düşük olursa, 2025'ten sonra kendi güç ünitelerini hazırlayabileceklerini düşünüyor.

“Yeni motorun tasarımının çok daha basit olduğu, MGU-H ünitesinin kaldırıldığı ve hâlâ yenilikçi kalmasına rağmen yıllık maliyetinin yaklaşık 50 milyon dolar olduğu ipuçları doğruysa, o zaman bunu yapmak mevcut motorlardaki kadar karmaşık bir sorun olmayacak."

“Bu, Milton Keynes'te sahip olacağımız araçlarla böyle bir motor geliştirebileceğimiz anlamına geliyor."

Yani böyle bir durumda Red Bull'un yeni kurallarla beraber kendi motorunu mu üreteceği sorusuna Marko, "Bu doğru. Bunu tek başımıza da yapabiliriz, başka bir partnerle çalışarak da. Bu sadece bir görüşme meselesi." yanıtını verdi.

Ancak Red Bull’un ana odak noktası, 2022 motor planını çözmek ve takım, Honda güç ünitesini bağımsız olarak kullanmak istiyor.

Marko, henüz motor gelişimini dondurulmasa da, FIA ile yapılan görüşmelerin doğru yönde ilerlediğini söyledi.

"Bu konudaki ihtimalin %80- 85 civarında olduğunu söyleyebilirim."

İşlerin yolunda gitmemesi ihtimaline karşılık Renault ile görüşüp görüşmedikleri sorusuna Marko, "Odak noktamız tamamen Honda projesi." yanıtını verdi.

Neden Renault'ya geçmek yerine daha pahalı olan Honda projesine odaklandıkları sorusuna Marko, "Elbette motoru kendimiz yönetmemiz kesinlikle daha pahalı olacak. Ama öncelikle böyle bir durumda kendi şasimize mükemmel şekilde uyan bir motor alacağız."

"İkincisi, tüm bu yatırımları orta vadede telafi edebileceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.

Honda'nın şu anda Milton Keynes'te bir fabrikaya sahip olmasına ve bu fabrikada çok fazla çalışma yapılmasına rağmen Marko, Red Bull'un motor projesine devam etmesi durumunda her şeyin mevcut ekip fabrikasının yapılacağını söyledi.

"Hayır. Her şey plana göre giderse, motor projesini mevcut Red Bull fabrikasına yerleştireceğiz. Daha sonra bunun için özel bir bölüm hazırlayacağız."

Son olarak Volkswagen'in spora girme ihtimaliyle ilgili de, "Bu konuda resmi bir şey yok." dedi.

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Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing
Editör Jonathan Noble

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