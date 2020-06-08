Red Bull, Bill Gates'i Avusturya GP'ye davet etti

Red Bull, Avusturya GP'nin gerçekleşmesi için arka planda çok fazla çalışma yaptı ve Formula 1'le birlikte hazırlanan özel plan sayesinde Avusturya hükümetinden gerekli onayı almayı başardılar. Hatta başlangıç planında yarışı 500 kişilik bir taraftar gurubunun izlemesi de vardı.

Ancak hükümet Spielberg'deki piste seyirci alınmaması gerektiğine karar verdi.

Fakat bu, yarışa hiç seyirci alınmayacağı anlamına gelmiyor ve Red Bull'un konuk listesinde çok önemli isimler var.

Kronen Zeitung'a göre Bill Gates, Red Bull'un kurucusu Dietrich Mateschitz tarafından konuk listesine alındı.

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Avusturya gazetesine verdiği demeçte bu konu hakkında şöyle dedi: “Benim konum bu değil. Sadece Formula 1'i Spielberg'de başlatma görevini başarılı şekilde yerine getirmekle ilgilendim. Geri kalan her şey Project Spielberg ve Red Bull tarafından hazırlanıyor. Zamanı gelince de ilan edilecek.”

Avusturya Grand Prix'si Red Bull Racing'in "ev" yarışı ve tanınmış isimlerin yarışa davet edilmesi oldukça bilinen bir şey.

Şimdi Gates'in bu daveti kabul edip etmeyeceği bilinmiyor.