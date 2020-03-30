Coronavirus
Red Bull, bilinçli olarak pilotlarına COVID-19 bulaştırmayı önermiş!
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Red Bull Racing ve AlphaTauri'nin dört sürücüsünü virüse karşı bağışıklık kazandırmak için kontrollü bir ortamda COVID-19 bulaştırmayı önerdiklerini söyledi.
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko dün Avusturya televizyon kanalı ÖRF'deki Sport am Sonntag spor programında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Marko, dünyadaki pek çok kişiyi etkileyen ve hatta ölüme götüren COVID-19'u pilotlarına bulaştırmayı önerdiklerini söyledi.
Marko'ya göre amaç bir kamp düzenlemekti ve bu da, pilotlarına virüs bulaşması için en ideal zamandı.
Marko, "Dört Formula 1 sürücüsü ve sekiz ila on gencimiz var. Planımız, bu sessiz zamanı fiziksel ve zihinsel olarak doldurabileceğimiz bir kamp düzenlemekti ve bu, enfeksiyon kapmaları için ideal zaman olurdu."
"Hepsi mükemmel sağlığa sahip olan gençler, güçlü çocuklar. Bu sayede işe geri döndüğümüzde çok zorlu bir dünya şampiyonasına hazır olacaklardı. Çünkü devam ettiği takdirde çok zorlu bir şampiyona olacağını varsayabiliriz." dedi.
Marko, bu fikrin reddedildiğini söyledi.
Gülümseyen Marko, “Bunu tartıştık ama olumlu şekilde karşılanmadığını söyleyebilirim." dedi.
Bu fikir, düşünceden öteye gitmedi ve zaten Max Verstappen'in Coronavirüs'ten ne kadar korktuğunu Marko kendisi söyledi.
Dört sürücünün tamamı evlerine ya da başka yerlere gittiler ve antrenman yapıyorlar.
Marko, "Sanırım Max Verstappen şu anda normal sezondan daha fazla yarış yapıyor. Sim yarışlarına katılıyor ve her gün pek çok profesyonel sürücüye karşı savaşıyor."
"Ve elbette hepsinin fiziksel durumlarını korudukları kendi antrenmanları var. Bu, antrenman yapmak için ideal bir zaman."
"On beş ila on sekiz yarışlık bir sezon olursa, o zaman çok zor olacak ve kondisyonlarını arttırmaları için zamanları olmayacak."
"Bu yüzden vakitlerini buna harcamak için en ideal zaman." dedi.
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|Editör
|Mike Mulder
Red Bull, bilinçli olarak pilotlarına COVID-19 bulaştırmayı önermiş!
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