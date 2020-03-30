Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
150 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
241 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Coronavirus
Konu

Coronavirus

Başa Dön
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Red Bull, bilinçli olarak pilotlarına COVID-19 bulaştırmayı önermiş!

paylaşım
yorumlar
Red Bull, bilinçli olarak pilotlarına COVID-19 bulaştırmayı önermiş!
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Mar 2020 08:10

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Red Bull Racing ve AlphaTauri'nin dört sürücüsünü virüse karşı bağışıklık kazandırmak için kontrollü bir ortamda COVID-19 bulaştırmayı önerdiklerini söyledi.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko dün Avusturya televizyon kanalı ÖRF'deki Sport am Sonntag spor programında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Marko, dünyadaki pek çok kişiyi etkileyen ve hatta ölüme götüren COVID-19'u pilotlarına bulaştırmayı önerdiklerini söyledi.

Marko'ya göre amaç bir kamp düzenlemekti ve bu da, pilotlarına virüs bulaşması için en ideal zamandı.

Marko, "Dört Formula 1 sürücüsü ve sekiz ila on gencimiz var. Planımız, bu sessiz zamanı fiziksel ve zihinsel olarak doldurabileceğimiz bir kamp düzenlemekti ve bu, enfeksiyon kapmaları için ideal zaman olurdu."

"Hepsi mükemmel sağlığa sahip olan gençler, güçlü çocuklar. Bu sayede işe geri döndüğümüzde çok zorlu bir dünya şampiyonasına hazır olacaklardı. Çünkü devam ettiği takdirde çok zorlu bir şampiyona olacağını varsayabiliriz." dedi.

Marko, bu fikrin reddedildiğini söyledi.

Gülümseyen Marko, “Bunu tartıştık ama olumlu şekilde karşılanmadığını söyleyebilirim." dedi.

Bu fikir, düşünceden öteye gitmedi ve zaten Max Verstappen'in Coronavirüs'ten ne kadar korktuğunu Marko kendisi söyledi.

Dört sürücünün tamamı evlerine ya da başka yerlere gittiler ve antrenman yapıyorlar.

Marko, "Sanırım Max Verstappen şu anda normal sezondan daha fazla yarış yapıyor. Sim yarışlarına katılıyor ve her gün pek çok profesyonel sürücüye karşı savaşıyor."

"Ve elbette hepsinin fiziksel durumlarını korudukları kendi antrenmanları var. Bu, antrenman yapmak için ideal bir zaman."

"On beş ila on sekiz yarışlık bir sezon olursa, o zaman çok zor olacak ve kondisyonlarını arttırmaları için zamanları olmayacak."

"Bu yüzden vakitlerini buna harcamak için en ideal zaman." dedi.

Sonraki haber
Ecclestone: "F1'de bazen diktatör olmak gerekiyor"

Önceki haber

Ecclestone: "F1'de bazen diktatör olmak gerekiyor"

Sonraki haber

Ecclestone'a göre Mercedes F1'den ayrılmalı ve Vettel, McLaren'a gitmeli

Ecclestone'a göre Mercedes F1'den ayrılmalı ve Vettel, McLaren'a gitmeli
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon , Daniil Kvyat Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al , Pierre Gasly
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al , Toro Rosso Şimdi al
Editör Mike Mulder

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
74 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ecclestone'a göre Mercedes F1'den ayrılmalı ve Vettel, McLaren'a gitmeli

1s
2
Formula 1

Red Bull, bilinçli olarak pilotlarına COVID-19 bulaştırmayı önermiş!

2s
3
Formula 1

Formula 1'de motor değişikliklerinin tavan yaptığı dönem

4
Formula 1

De la Rosa: "Raikkonen hızlı fakat araca adapte olamıyor"

33dk
5
Formula 1

F1, 2020 sezonunu 2021'de bitirmeyi planlıyor

Son Videolar

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi 07:34
Formula 1

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir? 05:20
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir?

Son Haberler

De la Rosa: "Raikkonen hızlı fakat araca adapte olamıyor"
F1

De la Rosa: "Raikkonen hızlı fakat araca adapte olamıyor"

Ecclestone'a göre Mercedes F1'den ayrılmalı ve Vettel, McLaren'a gitmeli
F1

Ecclestone'a göre Mercedes F1'den ayrılmalı ve Vettel, McLaren'a gitmeli

Red Bull, bilinçli olarak pilotlarına COVID-19 bulaştırmayı önermiş!
F1

Red Bull, bilinçli olarak pilotlarına COVID-19 bulaştırmayı önermiş!

Ecclestone: "F1'de bazen diktatör olmak gerekiyor"
F1

Ecclestone: "F1'de bazen diktatör olmak gerekiyor"

Russell, 2020 aracının performansı konusunda iyimser
F1

Russell, 2020 aracının performansı konusunda iyimser

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.