Red Bull, beş önemli noktada güncellemelerle geldi

Yeni dönemin hegemon gücü Red Bull, bu sezon apayrı bir seviyeye çıkmış vaziyette.

Geçen yıl başarıya ulaşan "su kaydırağı tipi sidepod" tasarımını geliştiren ve bu sayede ilk 10 yarışın tamamını kazanan takım, bu süreçte diğerlerinin aksine büyük güncellemeler de getirmedi.

İlk büyük güncellemesi için Macaristan GP'sine kadar bekleyen Red Bull'un neler yapacağı merak ediliyordu, ilk detaylar hafta sonunun başlamasıyla birlikte ortaya çıkmış vaziyette.

Red Bull Racing RB19 technical detail Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Detaylar, takımın beş ayrı noktaya odaklandığını gösteriyor:

Hungaroring'in düşük hızlı virajları ve sert frenlemeleriyle başa çıkabilmek için genişletilmiş bir ön fren kanalı çıkışı.

Daha fazla yere basma gücü kazanabilmek ve hava akışını iyileştirmek için kanatçıklarla birlikte genişletilmiş bir arka fren kanalı çıkışı.

Radyatör kanalına girişteki basıncı ve aracın soğutma verimliliğini artırmak için daha geniş ve daha sığ bir sidepod girişi.

Giriş kısmını takip eden ve arka süspansiyonun ön tarafına kadar uzanan daha geniş bir sidepod.

Üst kısımdaki hava akımının daha iyi yönlendirilmesini sağlamak amacıyla iyileştirilen, taban kenarından başlayan ve sidepod boyunca devam eden bir ayrım çizgisi.

Red Bull Racing RB19 technical detail Photo by: Giorgio Piola

Perşembe günü konuşan şampiyona lideri Max Verstappen, güncellemelerin getireceği kazanımlardan fazlasıyla umutlu.

Verstappen, "Bu hafta sonu bazı güncellemelere sahibiz. Umarım beklediğimizi alabilir ve kalan yarışlar için daha fazla performans yakalayabiliriz." dedi.

Mercedes W14 rear wing Photo by: Giorgio Piola

Mercedes'te de güncellemeler var

Silverstone'a sadece yeni bir ön kanat getiren Mercedes de en sevdiği pistlerden birisini boş geçmedi.

Takım, ön lastiğin etrafındaki hava akışını artırmak için ince ayarlanmış yeni bir ön kanat uç plakasıyla geldi; bu sayede aracın arkasındaki hava akışının da iyileşmesi hedefleniyor.

Ön süspansiyonun kamber açısı tabanın ön tarafına doğru hava akışını iyileştirmek ve daha fazla yere basma gücü kazanabilmek için azaltıldı.

Son olarak altından geçen hava akışını, dolayısıyla hava akışını arttırmak için arka kanadın ucundaki kesik genişletildi.